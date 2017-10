O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu este venres de que os gobernos "fóra da lei" como é o caso do da Generalitat "non poden seguir gobernando" e recoñeceu a súa preocupación pola declaración unilateral de independencia aprobada no Parlament.

San Caetano10,00 H.- Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Compa | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios antes de participar nun acto en Redondela (Pontevedra), Feijóo pediu deixar ao Goberno de Mariano Rajoy que avalíe "a autorización do 155 por parte do Senado" e que actúe "como vén actuando sempre, con responsabilidade e con proporcionalidade".

Segundo lembrou, o Goberno de Puigdemont incumpriu "todas as leis posibles", polo que é "un goberno fóra da lei". "E os gobernos fóra da lei non poden seguir gobernando", sentenciou.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)