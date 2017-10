A Consellería de Medio Rural reivindica que mantén contacto "permanente" e sobre o territorio cos diferentes sectores afectados polos incendios forestais, após a onda que arrasou Galicia durante a fin de semana do 14 e 15 de outubro, e que queimou máis de 35.000 hectáreas de superficie.

A Xunta reivindica contacto 'permanente' cos afectados por incendios | Fonte: Europa Press

"Após a extinción de todos os incendios incrementouse este contacto permanente e sobre o terreo cos damnificados para coñecer de primeira man as súas necesidades", destaca o departamento autonómico a través dun comunicado de prensa.

Indica que os directores xerais das distintas áreas levan "días" realizando visitas a diferentes concellos "para ver os danos ocasionados e recoller as demandas dos veciños e titulares de todo tipo de explotacións".

Así, a responsable de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, estivo na provincia de Lugo, segundo apunta, onde "puido comprobar as necesidades de dous sectores produtivos ben distintos".

Por unha banda, en Triacastela visitou colmeas afectadas, mentres que na Pobra de Brollón analizou o estado de pastos da contorna, como tamén fixo en Samos. En todos os casos estivo acompañada pola xefa territorial da consellería na provincia e por responsables municipais de cada Concello.

Do Campo estivo tamén en diferentes zonas da provincia de Ourense como San Xoán do Río e Montederramo, e explicou as axudas que contempla o Goberno galego para os prexudicados.

De igual maneira, reuniuse cos portavoces das organizacións agrarias para explicarlles estas e outras medidas que ten previsto desenvolver o Executivo autonómico.

Tamén o director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, iniciou unha rolda de visitas, neste caso por reestruturacións parcelarias afectadas en maior ou menor medida polos lumes.