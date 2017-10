A crise de Cataluña descobre ao mundo que Galicia tamén é “outra realidade nacional"

A crise de Cataluña e suá proclamación de independencia está provocando que multitude de medios internacionais se fixen na peninsula e falen doutras realidades nacionais que existen no Estado. Fíxerono desde o británico The Guardian ata o New York Times dos Estados Unidos.

Galegos celebran a victoria do SI no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Pero nos últimos días, e tras a posibilidade de que Cataluña sexa intervida polo Goberno español, están aparecendo novas reportaxes nos medios internacionais sobre esta situación e sobre as distintas nacionalidades e nacións que conviven dentro do estado.

De feito, a axencia alemá Deutsche Welle asinaba un artigo que remitía a todos os seus abonados, incluído os internacionais, baixo o título “cataláns, galegos, vascos e máis: as moitas nacionalidades de España”, na que indicaba que, como en Cataluña, “varias partes de España teñen fortes referencias nacionais”.

Polo que respecto a Galicia, indicaba que, aínda que foi o lugar de nacemento do ditador Franco, “ten a tradición máis forte de separatismo despois de Cataluña e o País Vasco”. “Incluso os principais partidos nacionais de España mostran unha veta de galeguismo na rexión”, dixo en alusión a PP e PSOE. “Talvez como resultado, os partidos fortemente nacionalistas reciban unha menor participación no voto rexional”, recollía.

“Historia celta de Galicia”

Por outra banda, tamén Aljazeera tamén falaba da realidade nacional galega noutra ampla reportaxe adicada a situación do Estado español. Así, apuntaba a que ese feito diferencial se ten expresado por grupos que cren “que a súa terra debería reunirse con Portugal” e outros que argumentan que debería ser independente, “citando a historia celta de Galicia”.

Mapa do antigo Reino de Galicia

“Pero Galicia segue sendo unha rexión rural, en gran parte agraria, con moita menos industrialización que o País Vasco ou a moderna Cataluña, e cunha produción económica inferior”, recollía. De feito, suliñaba que Galicia “vota constantemente polos partidos nacionalistas españois”, e ao igual que o medio alemá, tamén lembraba que “o autoritario líder español Francisco Franco era de Galicia, do mesmo xeito que Rajoy, o actual primeiro ministro”.

Con todo, Aljazeera lembraba que houbo un período na década de 1990 cando o Bloque Nacionalista Galego liderado por Beiras, “un partido secesionista de esquerda”, gañou moito apoio social. “As eleccións en 1997 viron como este partido gañaba o 25 por cento dos votos e 18 delegados no parlamento rexional... pero iso diminuíu a medida que o nacionalismo español cobrou forza a principios da década de 2000”, recollía.

Este medio árabe indicaba tamén, en palabras do historiador Tiago Peres Gonçalves, a quen entrevistou, que iso non significa que o movemento nacionalista estea morto. "De feito, na véspera do referendo do 1 de outubro en Cataluña, miles de persoas saíron ás rúas en varias cidades de Galicia en solidariedade e apoio do pobo catalán", dixo Peres a Aljazeera, a quen tamén comentou que “a prensa española, que foi acusada de parcialidad nos seus informes sobre a independencia catalá”, preocupa aos galegos, que cren que coa saída de Cataluña "se perdería parte do seu poder adquisitivo e habería unha diminución nos seus salarios".

Non hai tendencia independentista

Con todo, este mesmo venres, o xornal británico The Guardian —referente entre a prensa de tendencias de esquerda no Reino Unido— publicaba un mapa de Europa no que o medio sinala as rexións onde existen claras aspiracións de independencia dos Estados nos que están integradas. Nese grupo non aparece Galicia