O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu este venres de que os gobernos "fóra da lei" como é o caso do da Generalitat "non poden seguir gobernando" e recoñeceu a súa preocupación pola declaración unilateral de independencia aprobada no Parlament.

En declaracións aos medios antes de participar nun acto en Redondela (Pontevedra), Feijóo admitiu estar preocupado, "como todos os cidadáns e como todos os demócratas", e pediu deixar ao Goberno de Mariano Rajoy que avalíe "a autorización do 155 por parte do Senado".

O presidente galego avogou por deixar actuar ao Executivo central "como vén actuando sempre, con responsabilidade, con proporcionalidade, e sabendo que estamos nun momento histórico".

Segundo lembrou, "lamentablemente", o Goberno de Puigdemont incumpriu "todas as leis posibles: a Constitución, o Estatuto, os requirimentos, as sentenzas do Tribunal Constitucional e a normativa europea", polo que é "un goberno fóra da lei". "E os gobernos fóra da lei non poden seguir gobernando", sentenciou.

Pola súa banda, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, tamén expresou a súa "preocupación" pola situación de Cataluña e porque "se vulneraron os dereitos parlamentarios". Así, sinalou que "todo isto arrinca naquel momento en que non se deu voz aos parlamentarios", en alusión á aprobación da lei do referendo o pasado 6 de setembro.

"Suspendeuse a función parlamentaria, e no Parlamento radica a democracia, vulnerouse o regulamento do Parlamento, non se escoitou aos letrados do Parlamento", rememorou Santalices, quen proclamou que esa situación levou á actual aplicación do artigo 155 da Constitución: "Non temos outra saída".