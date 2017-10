A Executiva Nacional do BNG recoñeceu "a lexitimidade democrática" da proclamación da República Catalá "seguindo o mandato popular" do referendo do pasado 1 de outubro.

Nun comunicado, a formación rexeitou a aplicación do artigo 155 da Constitución e a "decisión de intervir o goberno catalán", que é "un profundo erro, sen precedentes e con gravísimas consecuencias no presente e no futuro".

En concreto, advirten de que esta medida avanza nunha "situación de involución democrática" que non só afecta o recoñecemento nacional de Cataluña, Euskadi e Galicia e ao dereito á autodeterminación, senón cara a "un retroceso e recentralización" e "perda de dereitos e liberdades básicas", como a liberdade de expresión, de reunión ou manifestación.

Por iso, o BNG cre que Galicia, á súa vez, "necesita da superación" do actual marco político "para a súa supervivencia política e material", á vez que o Estado español "debe recoñecer a vontade maioritaria do pobo catalán" e os dereitos "inherentes ao resto de nacións sen estado".

"Desde o Bloque Nacionalista Galego seguiremos traballando para que Galicia acabe conquistando a plena capacidade de decidir exercendo a súa soberanía como nación", conclúe.