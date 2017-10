Reaccións á Independencia: Feijóo advirte que “están fóra da lei”, En Marea critica o 155 e o BNG recoñece a Republica catalá

División de opinións en Galicia tras a declaración unilateral de independencia en Cataluña. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo advertiu este venres de que os gobernos "fóra da lei" como é o caso do da Generalitat "non poden seguir gobernando" e recoñeceu a súa preocupación pola declaración unilateral de independencia aprobada no Parlament.

Celebración no referendo de independencia de Cataluña/ Miguel Nuñez Referendo de independencia en Cataluña / Miguel Núñez. Referendo de independencia en Cataluña / Miguel Núñez. Referendo de independencia en Cataluña / Miguel Núñez. Referendo en Cataluña / Miguel Núñez.

En declaracións aos medios antes de participar nun acto en Redondela (Pontevedra), Feijóo admitiu estar preocupado, "como todos os cidadáns e como todos os demócratas", e pediu deixar ao Goberno de Mariano Rajoy que avalíe "a autorización do 155 por parte do Senado". O presidente galego avogou por deixar actuar ao Executivo central "como vén actuando sempre, con responsabilidade, con proporcionalidade, e sabendo que estamos nun momento histórico".

Segundo lembrou, "lamentablemente", o Goberno de Puigdemont incumpriu "todas as leis posibles: a Constitución, o Estatuto, os requirimentos, as sentenzas do Tribunal Constitucional e a normativa europea", polo que é "un goberno fóra da lei". "E os gobernos fóra da lei non poden seguir gobernando", sentenciou.

Pola súa banda, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, tamén expresou a súa "preocupación" pola situación de Cataluña e porque "se vulneraron os dereitos parlamentarios". Así, sinalou que "todo isto arrinca naquel momento en que non se deu voz aos parlamentarios", en alusión á aprobación da lei do referendo o pasado 6 de setembro.

En Marea

Pola súa banda, o voceiro de En Marea, Luís Villares, considera “un grave erro democrático a decisión tomada polo Goberno español”. “A utilización espúrea do artigo 155 para suprimir o autogoberno de Cataluña e fulminar aos lexítimos representantes do pobo catalán escollidos democráticamente tanto na figura do seu Goberno como do seu Parlamento, vulnera calquera regra de xogo democrático” denunciou.

Manifestación en Lleida no día de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

Para En Marea é o momento de deter esta situación e recoñecer a lexitimidade tanto do Parlament como do seu Goberno como lexítimos interlocutores á hora de resolver un conflito co Estado que ten natureza política e polo tanto require unha solución política. En Marea insiste en que a única vía é o diálogo para buscar unha solución pactada que se debe traducir nun referendo pactado no que se poda expresar con garantías a vontade do pobo de Cataluña.

“Se non é contamos co marco constitucional suficiente teremos que ir a un proceso constituínte onde caiba o recoñecemento pleno do dereito a decidir, neste caso do pobo de Cataluña e onde se respecte o contido da súa decisión. Pero débese de facer dun xeito dialogado e pactado” salientou Villares.

Así mesmo asegurou que “non é asumible en termos democráticos que ante un conflito de natureza político, unha das partes decida fulminar a outra de xeito político mediante a anulación da capacidade de autogoberno tanto no executivo como no lexislativo de Cataluña”. “Non é lexitimo suplantar a vontade democrática mediante unha imposición unilateral por parte do Goberno do Estado da asunción dunha representatividade que non lle corresponde e que non ten raíz democrática” engadiu.

BNG

A Executiva Nacional do BNG recoñeceu "a lexitimidade democrática" da proclamación da República Catalá "seguindo o mandato popular" do referendo do pasado 1 de outubro. Nun comunicado, a formación rexeitou a aplicación do artigo 155 da Constitución e a "decisión de intervir o goberno catalán", que é "un profundo erro, sen precedentes e con gravísimas consecuencias no presente e no futuro".

En concreto, advirten de que esta medida avanza nunha "situación de involución democrática" que non só afecta o recoñecemento nacional de Cataluña, Euskadi e Galicia e ao dereito á autodeterminación, senón cara a "un retroceso e recentralización" e "perda de dereitos e liberdades básicas", como a liberdade de expresión, de reunión ou manifestación.

Por iso, o BNG cre que Galicia, á súa vez, "necesita da superación" do actual marco político "para a súa supervivencia política e material", á vez que o Estado español "debe recoñecer a vontade maioritaria do pobo catalán" e os dereitos "inherentes ao resto de nacións sen estado".

"Desde o Bloque Nacionalista Galego seguiremos traballando para que Galicia acabe conquistando a plena capacidade de decidir exercendo a súa soberanía como nación", conclúe.