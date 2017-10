Cataluña: unha xornada para os libros de historia

Cataluña viviu este venres unha xornada que, para ben ou para mal, pasará ós libros de historia. Que non ía ser un día como outro máis notouse xa a primeira hora da mañá: mentres moitos se dirixían ós seus centros de traballo como en calqueroutro día laborable, outros pediron o día libre para concentrarse en Barcelona e ser testemuñas da declaración de independencia de Cataluña.

Concentración independentista en Cataluña | Fonte: Miguel Núñez.

O día 27 estaba marcado no calendario independentista dende hai días non só pola axenda política, claramente marcada polo Parlament e o Senado, senón tamén polos cidadáns, que se reunían ó longo da semana en asembleas organizadas polos chamados Comités de Defensa da República (CDR), e unha folga de estudantes convocada para o xoves e o venres pola plataforma “Universitats per la República”.

A media mañá o parque da Ciutadella, ó carón do Parlament, comezaba a encherse de persoas que chegaban de toda Cataluña para seguir nas pantallas xigantes o desenvolvemento do pleno. Mentres, os alcaldes pola independencia esperaban con seus bastóns de mando no auditorio do Parlament nun ambiente case festivo, á espera da nova da proclamación da República catalana.

A Mesa do Parlament, malia as advertencias dos letrados, admitía a trámite a proposta de JxSi e as CUP e comezaba a debatirse un texto cunha declaración semellante á que firmaran os deputados das forzas independentistas o 10 de outubro. Á mesma hora, no Senado, Rajoy defendía, entre aplausos dos seus as medidas do artigo 155 no caso de que a declaración de independencia saíse adiante.

Contra as tres e media da tarde as novas comenzaban a chegar: a presidenta do Parlament, Carme Forcadell, acababa de ler a declaración da República Catalana e os berros de ledicia inundaban o parque da Ciutadela. No resto de Cataluña os teléfonos soaban e as conversas de bar bulían, comentando a situación, uns co corazón encollido e outros ledos por conseguir a tan ansiada independencia.

A resposta do Goberno do Estado foi rápida. A aprobación do artigo 155 non se fixo esperar e o Tribunal Constitucional, reunido de forma extraordinaria, aceptaba o recurso de amparo que pedira o PSC esa mesma mañá, suspendendo a declaración de independencia do Parlament intres despois de que se producise.

As reaccións políticas chegaban cada minuto. Nalgúns concellos, como Sabadell ou Girona, desaparecían as bandeiras españolas mentres noutros, como no de Barcelona, laiábanse da incapacidade de chegar a un acordo polo ben de todos os cataláns. Jordi Sánchez, o presidente da Assemblea Nacional Catalana (ANC), facía unha chamada dende o cárcere á “forza cívica e resistencia ghandiana” do pobo catalán nas rúas, en defensa da República Catalana.

Unha manifestación pacífica e multitudinaria comenzaba a percorrer o centro de Barcelona dende o Parlament ata a sede da Generalitat. A Plaça Sant Jaume enchíase ó son do himno catalán “Els Segadors” e berros como "Som Independents" ou "Visca Catalunya Lliure" (viva Cataluña ceibe) soaron por toda a praza durante horas, só interrumpidos pola comparecencia de Rajoy entre asubíos. Nin sequera as reaccións dos mandatarios internacionais, que non recoñecían a independencia de Cataluña, freaban a euforia nas rúas de Barcelona.

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, anunciaba contra as nove da noite as medidas adoitadas na reunión do Consello de Ministros: o Govern quedaba cesado, o Parlament catalán disolvíase e eran convocadas eleccións en Cataluña para o 21 de decembro.

Mentres, outra marcha percorría a cidade en favor da unidade de España. Os Mossos tiveron que intervir para evitar que se achegaran ó centro da cidade, onde milleiros de independentistas seguían celebrando a proclamación da República fronte a sede da Generalitat.

No transcurso desta marcha unionista houbo momentos de tensión nunha escola e fronte a sede de Catalunya Radio, na que algúns manifestantes romperon os vidros e impediron a saída dos traballadores. Ó mesmo tempo as CUP denunciaban que varias persoas foran atacadas por ultras e mesmo se encontraban hospitalizadas.

A noite caía en Barcelona e a xente comenzaba a volta a casa para descansar dun día longo que seguro non esquecerán. As entidades convocantes, entre as que están ANC e Omnium, pedían ós cataláns que se concentraron ó longo deste venres que gardasen forzas para os vindeiros días.

De feito, as medidas aprobadas polo Goberno do Estado foron publicadas durante esta madrugada no Boletín Oficial do Estado (BOE), polo que entran en vigor este sábado. Cataluña amence cun Goberno cesado nunha fin de semana que semella ser longa.