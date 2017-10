Case 9.000 hectáreas dos espazos protexidos dos Ancares e O Xurés quedaron calcinadas en lumes recentes

Os espazos protexidos dos Ancares, na provincia de Lugo, e do Xurés, en Ourense, sufriron con forza o impacto da vaga de lumes que afectou a Galicia a mediados de outubro. O parque natural ourensán padecera, ademais, previamente o efecto doutros lumes. En total, segundo as cifras provisionais que manexan alcaldes de ambas zonas, víronse afectados nestes espazos case 9.000 hectáreas.

En declaracións a Europa Press, a alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez (PP), cifrou en case 6.000 hectáreas --unhas 5.850-- as queimadas no Xurés en incendios recentes que afectaron tanto ao seu concello como ao tamén ourensán municipio de Muiños. E non son as primeiras, posto que este espazo protexido viuse afectado en varias ocasións por lumes procedentes de Portugal.

"Temos que cambiar todos; disto non é só culpable unha persoa ou unha administración; hai que actuar na concienciación, sobre o que prende e ver tanto as administracións locais, máis próximas ao veciño, como todas as demais, cales son as mellores solucións para evitar outra desgraza así, sabendo que non podemos influír no clima", reflexiona.

A clave, como contemplan moitos outros rexedores, é "limpar os montes". E para iso, recoñece que os concellos (coa responsabilidade subsidiaria de facerse cargo se non o asume o propietario) atópanse con "varios inconvenientes".

"Necesitamos persoal para o labor de investigación, a notificación e, se o propietario non o fai, poder facer a limpeza e pasarlle a el a factura. Para iso, fan falta medios, cos actuais é bastante complicado", esgrimiu a rexedora de Lobios, municipio onde foi detido un brigadista de 21 anos, quen supostamente afirmou que lle pagaron por prender lumes.

Sobre as autorías, a alcaldesa remítese ao que determinen os investigadores. "O detido en Lobios é unha persoa concreta, eu non teño datos para saber se hai ou non unha trama. O único que sei é que o monte arde", apuntou.

ENTRE 2.500 E 3.000 HECTÁREAS NOS ANCARES

Entre 2.500 e 3.000 hectáreas, pola súa banda, é a supeficie afectada nos Ancares, no concello lucense de Cervantes --en Noceda, Freixedo e Donís--, segundo trasladou a Europa Press o seu rexedor, Benigno Gómez (PSOE), quen destaca o traballo que fixeron os veciños e efectivos de extinción para evitar "unha traxedia aínda maior".

"Foi dramático e terrorífico", rememorou o rexedor, quen defende, fronte ao que opinan outros alcaldes, que houbo unha "moi boa coordinación" e implicación da Xunta.

"QUEIMAS CONTROLADAS"

Iso si, o que o alcalde pide ás administracións son "cambios" nalgunhas cuestións que afectarían á protección ambiental do espazo protexido. E é que, por exemplo, quéixase de que "a norma de Rede Natura 2000 impide facer novas infraestruturas" que, ao seu modo de ver, resultan básicas para que non se repita o ocorrido na última vaga de lumes.

"Hai que facer infraestruturas para que poida pasar unha motobomba porque hai lugares aos que só se pode chegar así e hai que facer cortalumes", advirte o rexedor, que tamén incide na necesidade de limpar á beira das aldeas e de retirar árbores.

E é que, aínda que valora a protección ambiental que garante esta rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade, subliña que é preciso buscar un punto de convivencia porque en Cervantes "tamén viven os veciños". "E se pasa algo, se volve haber lume, hai que facilitar que poidan acceder as máquinas", remarcou.

"Que facemos se non poden actuar os medios aéreos e non pode pasar unha motobomba?", pregúntase Benigno Gómez, quen trasladou a Europa Press que ve imprescindibles "cambios" no plan director de Rede Natura e tamén pide "queimas controladas" en zonas que levan anos sen arder.

"Se non, isto é unha selva e iso non pode ser", resolveu o alcalde.

"A LEXISLACIÓN XA PERMITE ROZAS"

Os Ancares forma parte da rede galega de espazos protexidos e é Reserva da Biosfera, ademais de Rede Natura 2000.

Consultada sobre a demanda de acometer cambios no plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente trasladou a Europa Press que dito instrumento xa recoñece "como uso permitido" as actuacións relativas ao mantemento de fajas de xestión da biomasa.

Ademais, lembra que existe unha instrución conxunta da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal que permite tanto as rozas e mantemento de infraestruturas existentes na Rede Natura.

"A lexislación vixente permite tanto as rozas como o mantemento dos camiños", conclúe a Xunta.