Un incendio calcina por completo unha casa en Friol e deixa sen luz a varias vivendas da zona

Unha vivenda situada no municipio de Friol quedou calcinada durante a noite após rexistrase un incendio.

O lume declarouse nunha propiedade de Bedús, na parroquia de Vilalvite, e queimou por completo o inmoble, unha antiga casa de pedra lindeira cunha de nova construción.

A pesar diso, ningunha persoa resultou ferida, dado que na casa non vivía ninguén, senón que se empregaba como almacén. No entanto, varias vivendas da zona quedaron sen luz, segundo informa o 112 Galicia.

Un particular alertou do ocorrido sobre as 22,00 horas e a central de Emerxencias avisou aos Bombeiros de Vilalba, ao GES de Guitiriz, a Protección Civil e á Garda Civil.

Así mesmo, contactouse coa compañía eléctrica para que se proceda ao arranxo do incidente.