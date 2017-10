O secretario xeral electo do PSdeG, Gonzalo Caballero, aproveitou a súa primeira intervención ante o congreso socialista, antes de ser proclamado oficialmente, para animar a toda a organización a traballar para lograr un cambio político en Galicia. "Somos un exército e, se se activa, ninguén o poderá parar", proclamou.

Rolda de prensa de Gonzalo Caballero | Fonte: PSdeG

Entre aplausos do plenario, o socialista reivindicou a necesidade de construír "un PSdeG máis forte, renovado e revitalizado" e, para iso, considerou "fundamental" o papel da militancia de base. Con todo, apelou tamén ao esforzo dos cadros da organización para dar a volta ao escenario electoral.

"Témolo que facer xuntos", chamou, desde o convencemento de que "todos", tamén el, teñen que facer "un exercicio de xenerosidade". "Temos que deixar atrás as cargas negativas e sacar o mellor de nós mesmos para construír un novo ciclo político no país", salientou en presenza dos expresidentes socialistas da Xunta, Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño.

Deles destacou Gonzalo Caballero que representan "o mellor cambio posible para Galicia" e que personalizan "as dúas mellores etapas" da nosa autonomía. "Sodes a mellor historia do PSdeG", engadiu, e avogou por seguir o seu modelo construíndo "un proxecto de futuro na esquerda" que poida ser "alternativa ao PP" e, desde unha óptica "galega e galeguista", leve a "unha coalición social de progreso".

"A VERTIXE DA RESPONSABILIDADE"

No arranque da súa intervención, o economista vigués definiuse ante o plenario como "un home de partido", pois nesta formación leva militando "toda" a súa vida. "Colaborando, participando, sentindo ao socialismo galego", proseguiu, antes de que nunha alusión ao seu pai, un histórico concelleiro ponteareán sentado en primeira fila, crebáselle a voz.

Gonzalo Caballero, Touriño e Laxe no congreso do PSdeG | Fonte: Europa Press

Devandito isto, puxo o foco na "enorme responsabilidade" que supón facerse coas rendas da organización e, de feito, asegurou que non sentiu "alegría" nin "satisfacción" após gañar as primarias. "A vertixe da responsabilidade é enorme", admitiu, para volver pedir a "axuda de todos" na tarefa que ten por diante e que concretou na recuperación da Xunta para un socialista.

No arranque desta cita orgánica estiveron presentes os principais cargos públicos da provincia de Lugo, como o presidente da Deputación, Darío Campos; a alcaldesa, Lara Méndez; e o eurodeputado José Blanco, ademais do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Non asistiron, en cambio, a responsable da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; nin o alcalde de Vigo, Abel Caballero.

VÍDEO DE BORRELL

Após as palabras do novo líder do socialismo galego, han ir intervindo representantes de distintas organizacións, como Rosa Arcos (da Federación de Mulleres Rurais), Ramón Sarmiento (CC.OO.), José Antonio Gómez (UXT) e Aitor Bouza (Xuventudes Socialistas).

Tamén se emitiu un vídeo enviado por Josep Borrell, polo que Gonzalo Caballero traballou nas primarias nas que se enfrontou a Joaquín Almunia, para destacar como o economista, quen durante anos foi a cara visible do sector crítico do PSOE vigués, pasou de "remar contracorriente" a obter "o apoio maioritario" do partido.

Pola súa banda, a primeira muller que presidiu o Parlamento de Galicia, Lola Villarino, moi próxima ao novo xefe de filas do PSdeG, destacou que é "o xusto momento dos militantes" e demandou que se "acabe aquilo dos 'istas", dos que apoiaron a un ou outro, para remar todos a favor de Gonzalo Caballero.