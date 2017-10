A Xunta destina 1,5 millóns en axudas para paliar os danos do lume en explotacións privadas

A Xunta avanzou unha partida de axudas dotada con 1,5 millóns de euros de orzamento para paliar os danos dos incendios en infraestruturas e equipamentos privados en explotacións forestais, agrícolas e gandeiras.

Reunión de Ángeles Vázquez con representantes do sector forestal, gandeiro | Fonte: Europa Press

Esta liña de subvencións súmase aos 7 millóns de euros que será destinados a traballos de rexeneración dos pastos e as masas forestais a través de accións para a consolidación dos chans e a restauración das zonas queimadas.

Diso deu conta a titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, durante un encontro mantido na mañá deste sábado con representantes de diferentes sectores do ámbito agrícola, gandeiro e forestal.

Na reunión participaron a Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), o Clúster dá Madeira, os consellos reguladores das indicacións xeográficas protexidas 'Mel de Galicia', 'Carne de Vacún' e D.O. Rías Baixas, así como representantes do cinco asociacións galegas de razas autóctonas en perigo de extinción.

Segundo indicou a conselleira, o encontro serviu para "explicar de primeira man as axudas postas sobre a mesa" pola Xunta para paliar os efectos dos incendios e que pretenden "chegar a cada un dos afectados, desde o campo da agricultura e gandaría, como do ámbito forestal".

UN PRAZO DUN MES PARA SOLICITUDES

Deste xeito, o DOG publicará este domingo a resolución da convocatoria das axudas, compostas por sete liñas que poderán ser solicitadas pola mesma persoa nun único expediente. Os beneficiarios poderán ser persoas físicas ou xurídicas propietarias ou arrendatarias de terreos forestais ou os titulares de explotacións agrícolas e gandeiras que sufrisen danos durante a vaga de incendios.

O prazo da convocatoria estará aberto durante un mes e están excluídas as entidades públicas. No entanto, a conselleira instou aos posibles beneficiarios a que presenten as solicitudes canto antes para poder iniciar as inspeccións e empezar a abonar os pagos "nun mes xusto".

"O que lles pedimos é que non todas as solicitudes entren o último día porque imos dar a posibilidade de pedir adiantos para que non sufran máis economicamente do que xa estiveron a sufrir", comentou Ángeles Vázquez.

Así as cousas, a Xunta subvencionará a reparación de danos causados polo lume a infraestruturas de titularidade privada, maquinaria e equipamento forestal afectada en tarefas de colaboración cos servizos de extinción ou polos propios estragos causados polo lume.

Ademais, tamén contempla axudas polos efectos dos incendios en bens, maquinaria, equipamento ou medios de produción das explotacións agrícolas e forestais, así como compensacións polas perdas en madeira acumulada que resultou calcinada.

REXENERACIÓN PASTOS E MASAS FORESTAIS

Todo iso súmase aos 7 millóns de euros que irán destinados á recuperación das áreas de pasto e masas forestais. En concreto, 3 dos 7 millóns serán aplicados antes de final de ano e o catro restantes resérvanse para 2018.

Ángeles Vázquez sinalou que este "pack de medidas" está pensado para "rexenerar" os montes galegos e os pastos "canto antes", á vez que puxo o foco en que estes traballos deben levar a cabo "a través de criterios técnicos" e que debe evitarse que se esparzan sementes "que non teñen trazabilidad ou razón de ser".