O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que o xa expresidente da Generalitat Carles Puigdemont terá que "render contas" ante a Xustiza e valorou a decisión "firme e intelixente" tomada polo Goberno de Mariano Rajoy.

O titular do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo

"Temos que felicitar ao Senado e ao Goberno de España por adoptar decisións que supoñen restablecer a democracia en Cataluña", manifestou o máximo mandatario autonómico en declaracións aos medios á súa chegada a un acto en Santiago de Compostela.

Na súa intervención, Feijóo considerou que o Executivo estatal tomou unha "decisión intelixente" para "devolver o poder aos 7,5 millóns de cataláns" e "que sexan eles quen opinen" sobre o "futuro da súa convivencia" após "o ridículo internacional que fixeron as súas institucións".

Ademais, cargou contra a actuación dos exmiembros do Goberno catalán e da presidenta do Parlament, Carme Forcadell. "Son probablemente os políticos máis frívolos e máis irresponsables que tivo nunca Cataluña", manifestou.

"Empezarán a ser xulgados pola Xustiza pero, o importante, é que vivimos nunha sociedade democrática e que está funcionado o Estado de Dereito. O importante é que os cataláns van decidir", subliñou.

"MOMENTO CRÍTICO"

O presidente da Xunta tamén se volveu a referir á crise catalá como "o momento máis crítico desde o golpe de estado do 23F" creada sobre "leis ilegais" e argumentos "absolutamente fraudulentos" por parte dos exintengrantes do Goberno da Generalitat.

"Dixemos tamén que agora había un golpe continuado de xente que leva traxe e gravata, que eran os políticos de Cataluña e, lamentablemente, tiñamos razón", sinalou.

Após iso, volveu celebrar que "o Goberno de todos os españois rescatase a Cataluña da crise económica" derivada "a irresponsabilidade dos seus gobernantes". "Todos os cataláns van decidir o 21 de decembro unha Cataluña tolerante, democrática e viable económica e politicamente", apuntou.

"Eles teñen a última palabra e, a partir de aí, todos imos axudar para que Cataluña volva ser o que sempre foi e esquecer definitivamente ao que foi presidente e agora xa é un cidadán que ten que render contas, xa non só ante a historia senón tamén ante a Xustiza", manifestou.

PRESIDENTE DA CÁMARA

Pola súa banda, o presidente da Cámara galega, Miguel Ángel Santalices, expresou o seu "desgusto porque se vulnerou todo o Estado de Dereito tomando como referencia o Parlamento catalán".

Para Santalices, "vulnerouse de forma moi importante" o regulamento da Cámara catalá, á vez que indicou en que confía que a situación "se poida reconducir" coa intervención do Goberno central da Generalitat. "As medidas do Goberno son as que son para garantir o estado de dereito", concluíu.