O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, lamentou "o fracaso" da política e do diálogo para a "solución de conflitos" e advertiu do risco de que se entre "nunha etapa de recesión e retroceso dos dereitos fundamentais".

O rexedor compostelán pronunciouse deste xeito ao ser preguntado pola declaración de independencia por parte da Generalitat e a posterior aplicación do artigo 115 da Constitución por parte do Executivo, que motivou a destitución dos membros do Govern.

Respecto diso, o alcalde por Compostela Aberta recoñeceu estar "preocupado" e ter a "sensación" de que "para moito" este era "o punto de chegada". "Especialmente dentro das responsabilidades prorrateadas do Goberno central", censurou.

Posteriormente, advertiu dos perigos de "entrar no conxunto do Estado nunha etapa de recesión e retroceso respecto dos dereitos fundamentais". "Levamos nove anos de crises, con recorte de dereitos laborais e sociais e, nestes últimos dous anos, parece que entramos nunha nova etapa, que é a de recorte de dereitos fundamentais e liberdades", lamentou.