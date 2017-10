A Xunta indicou que as primeiras inspeccións oculares "non constatan" que os bancos marisqueiros víranse, polo momento, afectados polo arrastre de cinzas dos incendios forestais ás augas dos ríos e rías galegas.

Incendios en San Mamede | Fonte: Europa Press

Diso informa un comunicado emitido na mañá do sábado pola Consellería do Mar que, a través do Servizo de Gardacostas, realiza desde hai dúas semanas tarefas de seguimento naquelas zonas marisqueiras próximas a territorios queimados durante os incendios das últimas semanas.

Deste xeito, o departamento que dirixe Rosa Quintana sinala que non se produciron corrementos de terras e cinzas que fosen parar ao mar. Nas tarefas para evitar estes efectos tamén colaboran as asistencias técnicas das confrarías de pescadores.

En concreto, os gardacostas vixían especialmente as desembocaduras dos ríos Miñor e Verdugo, unhas das áreas máis castigadas pola vaga de incendios vivida este mes de outubro.

Así mesmo, cando se dispoña dun mapa cartografiado da superficie afectada polos lumes, o Insituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), a consellería do Mar activará o sistema de información xeográfica para priorizar as actuacións correctoras a aplicar nestas áreas marítimas.

AXUDAS

No caso de que, finalmente, as cinzas cheguen ás augas, a Consellería do Mar dispón, segundo informa a Xunta, de 1 millón de euros para "dar resposta de forma áxil" e reparar os posibles danos nas zonas marisqueiras.

Estas subvencións poderán ser recibidas por confrarías, organizacións de produtores, asociacións de profesionais do sector, cooperativas ou organizacións constituídas por produtores de base "que xestionen ou aprobasen plans de explotacións marisqueiras".

As axudas serán activadas no momento en que "se teña constancia de danos". No caso de que así sexa e quede probado que se deben aos incendios forestais, a Xunta emitirá unha resolución na que se delimitarán os bancos afectados.

Nese momento, a resolución será publicada no DOG e abrirase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes para obter as subvencións, que irán destinadas a cubrir gastos de limpeza, rexeneración ou compra de simientes, entre outros.