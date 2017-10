O Museo do Pobo Galego celebra os seus 40 anos co compromiso da Xunta de amplialo antes de 2020

O Museo do Pobo Galego acolleu este sábado o acto con motivo da celebración do seu 40 aniversario, un evento no que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou unha ampliación da institución cultural antes de 2020.

Acto polo 40 aniversario do Museo do Pobo Galego | Fonte: Europa Press

"As institucións que sosteñen e impulsan o Museo do Pobo Galego están comprometidas coa súa ampliación para crear unha sección de Historia Contemporánea e Autonómica de Galicia, coa previsión de que estea finalizada en 2020, no ano anterior ao Xacobeo 2021", manifestou o máximo mandatario autonómico.

Feijóo fixo este anuncio durante o acto institucional no que participaron o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Xusto Beramendi; e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

Neste escenario, ademais, o presidente da Xunta aproveitou para incidir en dous valores colectivos que están patentes no museo e que teñen "plena vixencia na autonomía de Galicia", "a pertenza colectiva da institución e a continuidade".

"O museo non é de ninguén e é de todos", manifestou Feijóo ante un auditorio no tamén se atopaban os conselleiros de Cultura e Mar, Román Rodríguez e Rosa Quintana, respectivamente; ou o presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes.

REIVINDICACIÓNS

Na súa intervención, o presidente do Padroado, Xusto Beramendi, recoñeceu que nos 40 anos de historia do Museo do Pobo Galego "houbo avances" pero "moitos menos dos que deberían" e citou a substitución xeracional, a renovación da dirección e a ampliación do cadro de persoal, así como a reformulación do museo como "os retos maiores" que debe afrontar a institución no futuro.

Así, en primeiro lugar, apelou á "necesidade" de levar a cabo unha "substitución xeracional" para que o "modelo atípico" desta institución "poida sobrevivir". Tras iso, recoñeceu que o Museo do Pobo Galego aínda non conseguiu "superar o bloqueo" que lle supón a falta de persoal e medios. "Custounos 25 anos ter un ascensor e seguimos sen calefacción", lamentou.

Por último, referiuse á necesidade de reformular a institución a través da ampliación dos seus contidos á "Galicia urbana" e coa "modernización das súas técnicas expositivas". "Oxalá podamos conseguir todo isto cando se celebren as vodas de ouro do museo", proclamou.

"FELIZ E FRUCTIFERA REALIDADE"

Pola súa banda, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, celebrou que 40 anos despois do seu nacemento e a pesar das dificultades, o Museo do Pobo Galego sexa "unha feliz e fructifera realidade" que "cobra forza día a día grazas ao equipo humano capitaneado por Xusto Beramendi".

Ademais, aproveitou a súa intervención para reclamar unha "solución" á situación actual do Panteón dous Galegos Ilustres, situado na Igrexa de San Domingos de Bonaval, anexa ao museo.

Finalmente, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín, coincidiron ao reclamar unha maior implicación social e institucional con esta entidade cultural.