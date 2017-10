A Xunta inicia os trámites para declarar BIC as estatuas do Mestre Mateo propiedade da familia Franco

A Xunta iniciou os trámites para declarar Ben de Interese Cultural (BIC) as estatuas do Mestre Mateo que representan aos profetas Abraham e Isaac e que, na actualidade, son propiedade da familia do ditador Francisco Franco.

Presentación da exposición Mestre Mateo no Museo do Prado | Fonte: Europa Press

Este sábado, o Goberno galego sinalou que as esculturas, que orixinalmente pertencían á desparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, "acreditan o valor suficiente para ser declarados bens de interese cultural".

Así, a proposta para declarar oficialmente a súa protección farase "de forma individual" e non como colección debido "á súa orixe diversa". "O procedemento iniciarase motivado polo excepcional valor histórico-artístico que sen dúbida posúen", sinala o comunicado.

Así mesmo, a Xunta aclara que a declaración de BIC "é un recoñecemento de valor cultural que non afecta á titularidade do ben e que supón para os seus propietarios o deber de habilitar catro días de visita ao mes".

Na actualidade, as pezas escultóricas de Abraham e Isaac exhíbense nunha mostra sobre o Mestre Mateo instalada desde hai dous meses na Catedral de Santiago logo de pasar polo madrileño Museo do Prado con gran éxito de público.

SANTIAGO RECLAMA A súa TITULARIDADE

O pasado venres, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, anunciou o inicio do procedemento xudicial contra a familia Franco para reclamar a devolución das citadas esculturas do Pórtico da Gloria que obran no seu poder.

A Xunta de Goberno do Concello de Santiago acordou na súa reunión do venres o iniciar unha "acción reivindicatoria pola vía civil" contra a familia Franco e Polo para demandar a devolución das esculturas de Isaac e Abraham, ambas as relacionadas co taller do Mestre Mateo.

En rolda de prensa, Noriega lembrou que estas dúas esculturas, que formaron parte da fachada exterior do Pórtico, adquiríronse para o patrimonio público en 1948, nun acordo que expresaba "o compromiso do goberno municipal de que esas figuras fosen obxecto de exposición permanente no museo da Catedral desta cidade" e non fosen cedidas ou vendidas a terceiros.