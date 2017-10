Investigan a dous mozos que concertaron unha pelexa en A Guarda, cuxas imaxes foron transmitidas por redes sociais

A Garda Civil abriu unha investigación por un delito de desordes públicas a dous mozos que concertaron e protagonizaron unha pelexa nun parque público da Guarda, cuxas imaxes foron distribuídas a través das redes sociais.

Os feitos rexistráronse a principios do mes pasado, no parque do Centro Cultural de A Guarda, onde se citaron para enfrontarse dous individuos maiores de idade, ante a presenza de numerosos novos.

Os primeiros indicios apuntan a que outro incidente violento como desencadenamento desta pelexa e que xurdira entre ambos os días antes, cando un deles ameazou cunha arma branca ao outro.

Esta situación chegou a coñecemento da Garda Civil a través dun vídeo que se distribuíu por medio das redes sociais e a través da aplicación telefónica 'WhatsApp'.

Por mor das indagacións realizadas logrouse a identificación dos dous implicados e da maior parte dos mozos que presenciaron a pelexa, algúns deles menores de idade.

En concreto, un veciño do Rosal (M.P.F., de 19 anos) e o outro veciño da Guarda (A.G.C., de 20 anos), investigados como supostos autores dun delito de desordes públicas.

Así mesmo a Garda Civil ampliou as súas actuacións procedendo, á vez, á investigación de A.G.C., como suposto autor doutro delito de ameazas con arma branca (pola ameaza previa e desencadenamento do enfrontamento). As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Tui.