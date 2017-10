Interceptan a un condutor sen carné na AP-9 e deteñen ao seu acompañante, sobre o que recaía unha orde de arresto

A Garda Civil interceptou a un vehículo á altura de Poio (Pontevedra), conducido por un veciño do Vao e que foi sorprendido conducindo na AP-9 sen permiso de condución.

A maiores, os axentes detiveron ao irmán do condutor (S.J.S, de 23 anos), que lle acompañaba no asento dianteiro e sobre quen pesaba unha orde de arresto do Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra, pola súa relación cun roubo con violencia ocorrido o pasado verán no Vao.

Os feitos ocorreron sobre as 12.00 horas. Ao proceder á identificación dos ocupantes, os axentes atopáronse con que o condutor (R.J.S. de 25 anos) carecía do correspondente permiso de condución, que nunca obtivera.

Á súa vez, comprobaron que nos asentos posteriores ía a súa esposa cos seus fillos de pouca idade, todos eles sen cinto de seguridade.

Por todo iso, iniciouse unha investigación penal como suposto autor dun delito contra a seguridade viaria e unha denuncia administrativa ao Regulamento Xeral de Circulación.

Dentro do mesma orde de actuacións, tamén se procedeu á detención do irmán do condutor ) que viaxaba como acompañante no asento dianteiro sobre o que recaía unha orde de detención do