O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, destacou que o obxectivo do seu departamento é estabilizar até 5.000 profesionais co obxectivo de reducir a porcentaxe de eventualidade da administración sanitaria "ao mínimo histórico".

O conselleiro de Sanidade no Parlamento, na presentación de orzamentos | Fonte: Europa Press

Deste xeito, a pesar de que o obxectivo do Ministerio establece un 8 por cento, Sanidade aspira a lograr un 5 por cento de eventualidade no ano 2020, a través da convocatoria de prazas.

Con este horizonte, Vázquez Almuíña destacou a OPE que se convocará a final deste ano, que "será importante", cunhas 1.616 prazas.

O titular de Sanidade realizou estas declaracións durante unha visita á Feira Internacional de Galicia, onde se están realizando oposicións e ás que finalmente se presentou o 75 por cento dos solicitantes.

As probas realizaranse o sábado e o domingo en quendas de mañá e de tarde para categorías como facultativo especialista de área de análise clínica, cardioloxía, cirurxía xeral e aparello dixestivo, farmacia hospitalaria, medicamento intensivo, medicamento interno, medicamento preventivo e saúde pública ou oftalmoloxía, entre outras.

En concreto, os exames comprenden probas tipo test. Un de lexislación xeral, do que quedan exentos os aspirantes admitidos por promoción interna; outro da parte específica relacionado cos coñecementos e funcións propios da categoría ou especialidade; e un terceiro acreditativo do coñecemento do galego, do que quedan exentos os aspirantes que acrediten estar en posesión do Celga requirido ou equivalente.