O Obra tumba un invicto

Ficha técnica

Fuenlabrada 65: Vargas (4), Popovic (17), Christian Eyenga (5), O'Leary (6), Olaseni (0) –cinco inicial- Luka Rupnik (5), Álex Llorca (4), Sekulic (9), Paco Cruz (2), Smits (9) e González (4).

Obradoiro 73: Pepe Pozas (8), Matt Thomas (15), Bendzius (5), Ben Simons (8), Artem Pustovyi (12) –cinco inicial- Albert Sábat (3), Radovic (8), Martins Laksa (0), Nacho Llovet (7), David Navarro (4) e Corbacho (3).

Parciais: 18-19, 18-14 (36-33), 15-22, 14-18 (65-73).

Árbitros: Vicente Bultó, J.R. García Ortiz e Andrés Fernández. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 6ª xornada da Liga ACB disputado no pavillón Fernando Martín de Fuenlabrada ante 5.503 espectadores.

Matt Thomas, 15 puntos no Fernando Martín. | Fonte: ACBPhoto

Era o mellor inicio na historia dun invicto Fuenlabrada, pero o Obradoiro tumbou o líder e acabou igualando o seu mellor arrinque na ACB. Nuncha cancha talismán (seis vitorias en oito visitas), o equipo compostelán venceu 65-73 e acadou a cuarta vitoria en seis xornadas, a primeira lonxe do Fontes do Sar. E iso malia a que só tirou 3 tiros libres, por 20 dos locais. O mellor dos obradoiristas foi Matt Thomas, con 15 puntos e 4 rebotes, por 12 e 5 de Artem Pustovyi.

Apoiado na defensa e no poderío interior de Artem Pustovyi, o Obradoiro comezou dominando con 2-10 tras triplas de Matt Thomas e Pepe Pozas. Ben Simons, titular no Fernando Martín, anotou tamén dende 6,75 (5-13), pero con oito tiros libres e unha tripla de Smits, Fuenlabrada igualou o choque tras dez minutos: 18-19.

Foi pésimo o arrinque do segundo acto do Obra, que tardou case cinco minutos en anotar. E Fuenlabrada, cun parcial de 11-0, deulle a volta ao marcador (29-18). Moncho Fernández parou o partido e os composteláns, con triplas de Albert Sabat e Ben Simons para un parcial de 2-13, volveu igualar o encontro (31-31). Pero Popovic, con 5 puntos consecutivos, deulle vantaxe ao equipo madrileño ao descanso: 36-33.



Tralo paso por vestiarios, Fuenlabrada abriu un pequeno oco (40-33) que Matt Thomas deixou en nada (42-40). Cunha tripla de Corbacho e un 2+1 de Thomas, o Obra deulle a volta ao marcador (44-46) no minuto 25. Os de Moncho Fernández apertaban en defensa, Nacho Llovet anotou unha tripla e Radovic puxo en vantaxe ao Obra a falla de dez minutos (51-55), cun parcial de 15-22 no terceiro cuarto.



David Navarro e Radovic anotaban para o Obra, e unha tripla de Bendzius puxo a máxima vantaxe compostelá con 55-64 a 5.35 do final. A base de tiros libres e cunha tripla de Popovic, Fuenlabrada meteuse na lea (65-66). Nacho Llovet anotou unha canastra decisiva, Matt Thomas puxo o 65-70 e Pepe Pozas sentenciou a vitoria cunha tripla a 19 segundos do remate. 69-73, cuarta vitoria obradoirista e primeira lonxe de Sar. O vindeiro domingo (12.30 horas), visita ao UCAM Murcia.