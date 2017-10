Arangüena ocupará unha vicesecretaría do PSdeG e Quiroga asumirá Organización, mentres queda no aire a presidencia

O avogado coruñés Pablo Arangüena ocupará unha das vicesecretarías do PSdeG e o deputado lucense José Antonio Quiroga encargarase da secretaría de Organización na executiva de Gonzalo Caballero, na que aínda segue no aire o posto de presidente dado que aínda non se pechou un acordo para integrar ao sector que representa Xoaquín Fernández Leiceaga.

De feito, desde primeira hora da tarde este pacto considerouse "roto" e aínda segue atascado, segundo comentaron a Europa Press diversas fontes socialistas, aínda que o recentemente proclamado secretario xeral seguirá mantendo reunións con distintos cargos do partido durante as próximas horas.

Con todo, na contorna do economista vigués non pechan a porta a que finalmente a directiva socialista compóñase integramente con membros do seu equipo máis próximo, vistas as dificultades que están a experimentar para levar a cabo o encaixe.

Así pois, a presidencia podería pasar de recaer no portavoz parlamentario, quen se retirou da carreira das primarias en favor de Gonzalo Caballero, a ser asumida pola expresidenta da Cámara Lola Villarino. Deste xeito, ademais, favoreceríase o criterio da paridade de sexos na executiva, pois complementaría a decisión de encargar polo menos unha das vicesecretarías restantes a outra muller.

DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN

As mesmas dificultades que o equipo de Gonzalo Caballero está a atoparse para integrar a membros do sector que capitanea Leiceaga están a darse na órbita de Juan Díaz Villoslada, quen obtivo un 42 por cento dos votos nas primarias do pasado día 8.

De non pecharse finalmente ningún acordo, segundo os cálculos dos máis próximos ao novo xefe de filas, a executiva de Caballero podería saír adiante na votación que terá lugar o domingo co voto favorable do 60% dos delegados do congreso.

Con todo, membros do partido con moita experiencia na organización advirten de que é necesario saír do conclave cun equipo que aglutine diferentes sensibilidades para encarar o novo tempo que comeza.

Sobre todo, despois que o propio Caballero asumise após a súa proclamación que necesita a "axuda de todos" na tarefa que ten por diante. Até o punto de que chegou a revelar que non sentiu "alegría" após gañar as primarias, senón "vertixe", dada a magnitude da súa responsabilidade.