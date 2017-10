Extinguido un incendio na parroquia de Carboentes, en Rodeiro (Pontevedra), que afectou a 21 hectáreas

Un incendio forestal rexistrado na parroquia de Carboentes, no municipio pontevedrés de Rodeiro, foi extinguido após afectar a unha superficie de 21 hectáreas.

Diso informou a Consellería do Medio Rural nun comunicado, no explicou que as chamas comezaron ás 12,29 horas e quedou apagado ás 21,38 horas.

Segundo as últimas estimacións, afectou a unha superficie de 21,14 hectáreas, das cales 0,9 son de arbolado e o resto de monte raso. Para extinguilo, mobilizáronse dous axentes, sete brigadas, seis motobombas e un helicóptero.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que se debe chamar en caso de detectar algún incendio forestal.