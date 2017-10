Oito de cada dez incendios intencionados clasifícanse así sen ter a certeza de que o sexan

Oito de cada dez incendios forestais de toda España que se clasifican como intencionados nas estatísticas acaban baixo ese epígrafe sen ter a certeza de que o sexan, segundo se desprende do último informe elaborado polo Ministerio de Medio Ambiente, correspondente ao decenio 2001-2010.

Inicio dun lume orixinado por unha faísca do tren | Fonte: Europa Press

Deste xeito, no conxunto estatal, nese período, case un 55% dos lumes foron cualificados como intencionados. Pero deses, só se corroborou a intencionalidade nun 18,4% dos casos, e nun 81,6% deles suponse que foron intencionados.

A cifra de intencionalidade é sensiblemente superior, ano a ano, para o caso de Galicia, onde, segundo o último cómputo definitivo do ministerio (de 2013), case o 72% dos incendios responderon á vontade de alguén, cun fin.

Esta porcentaxe está en consonancia cos datos que achega a Consellería de Medio Rural (de feito, son as comunidades as que remiten as súas cifras á carteira do ramo do Goberno central).

Así, o departamento autonómico levou en novembro pasado ao Consello da Xunta un informe segundo o cal os lumes "provocados de forma voluntaria" --é dicir, intencionados-- representan máis do 75% do total dos ocorridos entre 2006 e 2016, é dicir, tres de cada catro do últimos dez anos.

"Loxicamente, se no punto de inicio dun lume se localiza un artefacto, trátase claramente dun incendio intencionado", explica o axente forestal Rafael Cudeiro, en declaracións a Europa Press. "Se despois dun exhaustivo recoñecemento da zona non se acha algún medio de ignición, a probabilidade de incendio intencionado é alta, pero, ao meu modo de ver, segue sendo causa descoñecida", subliña.

A VISIÓN DA XUNTA

O rexistro da Xunta para o decenio 2006-2016 deixaría o 25% restante a repartir entre as neglixencias e causas accidentais --provocados pola acción humana, pero sen voluntariedad--, as causas descoñecidas, os raios e as reproducións.

Se ao que se atende é ao último reconto definitivo de Medio Ambiente (o de 2013 realizado a partir dos números da comunidade autónoma), ademais do 72% de lumes intencionados, ese ano case o 13% dos incendios declarados en Galicia tiveron unha motivación descoñecida, o 8% responderon a neglixencias e accidentes, o 5% a reproducións e o 2% restante a raios.

No entanto, fontes de Medio Rural consultadas por Europa Press fan unha división máis simple: "Unha cousa son os lumes que teñen unha causa 'descoñecida' e outra os que figuran como 'intencionados'. Estes últimos veñen sendo en Galicia en torno ao 75% do total nos últimos anos. Os de causa descoñecida estarían, pois, no restante 25%", expoñen.

Ademais de non deixar oco para nada máis que a dicotomía incendio intencionado - incendio de causa descoñecida, a Xunta, a diferenza do Goberno central, nin colga na súa páxina web as súas estatísticas nin especifica cantos dos incendios intencionados tiveron unha causa "certa" e cantos un motivo "suposto".

"Nos intencionados entrarían tanto aqueles en os que se determinou de certo a intencionalidade como os que se considera que todos os indicios apuntan a iso, polo que estaría practicamente demostrada esa intencionalidade", limítanse a indicar as fontes de Medio Rural.

DESCOÑECIDO NO INFORME, INTENCIONADO NA ESTATÍSTICA

Se no punto de inicio dun lume se localiza un artefacto, trátase "claramente" dun incendio intencionado, segundo destaca o axente forestal Rafael Cudeiro.

Con todo, polos propios mecanismos cos que opera unha persoa que aspira a prender lume (ás veces con artefactos incendiarios e outras simplemente cun chisqueiro ou un misto), é habitual que non quede rastro.

Cudeiro, que leva anos investigando a orixe dos lumes na zona de Ourense e os seus concellos limítrofes, chama a atención sobre que moitas veces "non se acha ningún medio de ignición".

Nestes casos, expón, "a probabilidade de incendio intencionado é alta", e iso determínase por indicadores como a proximidade do comezo dun lume a unha estrada ou a unha pista forestal e pola reiteración no tempo. Pero "se non se atopa nada nese punto, segue sendo causa descoñecida", reflexiona.

En calquera caso, este experto pon en cuestión que "moitas veces" o que nos informes dos axentes forestais aparece como un incendio por causa "descoñecida" convértese nun lume "intencionado" nas estatísticas.

O TRABALLO DE CAMPO

Os axentes forestais, aos que a lei de enxuizamento criminal atribúe o papel de policía xudicial, indagan sobre as motivacións dos incendios pero lamentan falta de apoio da Administración autonómica, a diferenza do que ocorría "fai dez anos", co Goberno bipartito.

Nese período, aseguran, a colaboración coas forzas e corpos de seguridade (Garda Civil e Policía Autonómica, tamén con competencias neste ámbito) logrou "aclarar moitas dúbidas", pero "agora mesmo a investigación en Galicia está baixo mínimos" a pesar da relevancia para poder evitar que volvan producirse vagas de incendios como a vivida hai 15 días, segundo destaca Rafael Cudeiro, e tamén Aurelio Mosteiro, que traballa no distrito de Caldas-O Salnés (Pontevedra) e intégrase na mesma asociación (Aprafoga).

Tanto os axentes ambientais e forestais como o Seprona (o servizo de protección da natureza da Garda Civil) desenvolven sobre o terreo unha metodoloxía similar, consistente na reconstrución do lume con base nas evidencias físicas, e mediante a utilización de cadros de indicadores de actividade, sobre as particularidades de cada zona.

No que a eles respecta, os axentes forestais reivindican o seu coñecemento de como se comportan o lume (son directores de incendio nas brigadas de extinción) e a vexetación. A súa participación na indagación das causas se incardina a través das BIIF (brigadas de investigación de incendios forestais).

En canto a material e metodoloxía, o ministerio achega un formulario para catalogar os lumes segundo a súa causa, no que diferencia os tipos xa mencionados: raios, neglixencias e causas accidentais, intencionados e causa descoñecida.

QUEIMAS "INTENCIONADAS"

Dentro das neglixencias e as causas accidentais figuran subtipos como as queimas agrícolas, as queimas para rexenerar pastos e os traballos forestais.

Tamén se atopan baixo este encabezamento as fogueiras, os fumadores, a queima de lixos e os escapes de vertedoiro (na metodoloxía do ministerio) e outras como o ferrocarril, as liñas eléctricas, motores e máquinas e manobras militares (no informe feito por encargo da Fiscalía de Galicia após os incendios de 2006).

En Galicia teñen un especial protagonismo os incendios derivados das mencionadas prácticas "tradicionais", nas que é clave o lume para o manexo da vexetación. No entanto, estas queimas agrícolas, para rexenerar pastos e traballos forestais poden acabar recaendo no apartado de lume intencionado.

E é que en numerosas ocasións o incendio foi provocado por unha queima (para limpar restrollos ou masas arbóreas de maior magnitude) sen autorización, o que justificaría esa intencionalidade.

Isto explica tamén que informes como o elaborado polo Seprona en 2007 (por mor das dilixencias da Fiscalía galega) fale dun 60% de lumes intencionados e inclúa dentro destes as prácticas tradicionais "inadecuadas", nun 27% dos supostos.