Como hai que recuperar os montes galegos queimados

Expertos reunidos no Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán, en Pontevedra, recomendaron adoptar as medidas de recuperación da superficie afectada por incendios forestais de forma "graduada e coordinada".

Expertos reúnense en Lourizán após os lumes | Fonte: Europa Press

Diso informou a Consellería do Medio Rural nun comunicado, no que destacou que a actuación inmediata tras un incendio forestal, a curto e a longo prazo, pasa pola estabilización urxente do chan, a rehabilitación das infraestruturas e, finalmente, pola restauración e a recuperación do ecosistema.

Esta é a principal conclusión da xornada técnica sobre planificación das tarefas de rehabilitación urxente das áreas queimadas celebrada neste centro dependente de Medio Rural e na que participaron expertos do propio centro, doutras entidades galelgas e do resto de España.

Así, entre os profesionais figuraron o propio director da CIG, Enrique Martínez Chamorro; así como un representante da Sociedade Española de Ciencias Forestais, un experto da Universidade de Vigo e unha especialista da Xunta de Castela e León. En total, o foro contou coa asistencia dunhas 60 persoas, que completaron o aforamento do centro.

CONCLUSIÓNS

Neste escenario, os especialistas constataron que as características climáticas de Galicia fan que a biomasa forestal se desenvolva máis rapidamente que noutros lugares e, por outra banda, que o gran número de lumes e a súa reiteración orixina que o risco erosivo post-incendio sexa cada vez maior.

Por iso, os técnicos conclúen que o primeiro que debe facerse é avaliar a severidade do lume, xa que é o paso máis crítico para tomar decisións correctas nas tarefas de estabilización e rehabilitación das áreas queimadas. A continuación, proceder coas accións inmediatas de estabilización urxente, cos labores de rehabilitación, e coas de restauración.

Este tres fases, advirten as conclusións do foro, teñen a súa orde cronolóxica. Deste xeito, o primeiro é realizar unha estabilización de urxencia; após iso, a rehabilitación; e, por último, unha restauración, a fase máis longa.

CHARLAS

As xornadas iniciáronse o mércores cunha charla a cargo do profesor José Antonio Veiga, da Sociedade Española de Ciencias Forestais, que falou sobre a erosión post-incendio en Galicia e o protocolo de actuacións urxentes para estas situacións. A continuación, o profesor José María Fernández, da Universidade de Vigo, explicou os patróns especiais de severidade do lume en masas arboredos de Galicia.

Na xornada tamén se puxo de manifesto que outras comunidades, como o caso de Castela e León, toman como referencia o traballo que se realiza en Galicia para facer fronte ás consecuencias ambientais dos lumes. Por esta razón, en diversas zonas desa autonómica empezáronse a utilizar, con éxito, técnicas de cobertura con palla (mulch), que en Galicia xa levan empregando anos con resultados satisfactorios.