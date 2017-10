A patronal galega aborda este luns a reforma dos seus estatutos para establecer unha presidencia rotatoria bianual

A patronal galega abordará este luns a reforma dos seus estatutos para establecer unha presidencia rotatoria bianual, nunha reunión en Santiago convocada para as 10,30 horas.

Antón Arias, presidente da CEG | Fonte: Europa Press

En concreto, o comité executivo analizará un documento de traballo que, de saír adiante, a actual presidencia da confederación de empresarios de Galicia (CEG) quere aprobar nunha asemblea extraordinaria a finais de novembro.

Fontes da organización consultadas por Europa Press aseguraron que o secretario xeral da CEG, Jaime López, leva "meses traballando" no documento, que se empezou a elaborar no seo da comisión de secretarios xerais, afirman, e "por encargo" do propio presidente da patronal, Antón Arias.

No seu discurso tras ser proclamado novo líder da CEG, o pasado 27 de xaneiro, Arias prometeu deixar o posto unha vez superadas as dificultades económicas e cando lograse modificar os estatutos para evitar futuros bloqueos.

TRES PRESIDENTES EN TRES ANOS

E é que a confederación galega de empresarios leva xa tres presidentes desde que en 2015 José Manuel Fernández Alvariño deixase vacante o posto, fronte ao rexeitamento que xerou a súa xestión en varios sectores da organización. Após el tomou o liderado en xaneiro de 2016 Antonio Dieter Moure, que dimitiu en outubro dese ano, segundo dixo, por motivos persoais.

Agora ambos os dous (Alvariño e Moure) piden a dimisión do actual presidente, Antón Arias, por unhas recentes declaracións nas que este mostrou a súa opinión persoal acerca da necesidade dun referendo pactado en Cataluña.

Tamén reclamou a súa saída esta semana a confederación ourensá, encabezada por José Manuel Pérez Canle. En fronte, o representante dos empresarios da Coruña, Antonio Fontenla, principal valedor do tamén coruñés Arias, mostroulle publicamente o seu respaldo.

CAMBIO DE ESTATUTOS

De acordo coas fontes consultadas, a reforma promovida por Arias recolle varias alegacións realizadas polas provincias e supón un incremento da representatividade de Pontevedra, en detrimento de outras como Lugo.

Tamén implica unha diminución do peso das sectoriais, tendo en conta que "as provincias xa son os sectores", apuntan membros da patronal.

Neste sentido, a patronal di aspirar a contar cuns órganos de goberno "máis prácticos", de acordo coas intencións do documento de reforma de estatutos.

De saír adiante, para o que sería necesario o apoio do 75% da asemblea, a presidencia será rotatoria, de modo que cada dous anos recaerá nunha das provincias. "Non se trata de que a asuma o presidente de cada provincia, non é un tema de personalismos. En cada provincia haberá un debate e decidirán quen se pon á fronte da CEG", explican as fontes consultadas da confederación.

Polo momento, A Coruña e Lugo apoian esta reforma, e Ourense, segundo estas fontes, "debería", xa que se incluíron "moitas" das súas demandas, como, en concreto, a relativa á rotación á fronte da presidencia. Pontevedra, pola súa banda, móstrase remisa á redución de representación das organizacións sectoriais.

AS CONTAS DE 2016

Na orde do día deste luns tamén figura a votación da liquidación das contas de 2016, pendentes de peche, e que despois deberán ser analizadas pola xunta directiva.

A súa ratificación é tarefa da asemblea xeral, que está previsto reunir a finais de novembro. É o mesmo momento que a CEG quere aproveitar para celebrar outra asemblea, esta de carácter extraordinario, que aborde a modificación dos estatutos.