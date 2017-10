Aprobada cun 71% a executiva de Gonzalo Caballero, con Arangüena, Quiroga e Iván Puentes na postos clave

O 71,18 por cento dos preto de 400 delegados do congreso do PSdeG deron o seu respaldo á executiva composta polo novo secretario xeral, Gonzalo Caballero, na que o coruñés Pablo Arangüena, o lucense José Antonio Quiroga e o fenés afincado en Pontevedra Iván Puentes ocupan a postos clave. Ademais, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen se retirou da carreira das primarias en favor do vigués, asume a presidencia para esta nova etapa.

En concreto, Arangüena encargarase da vicesecretaría xeral de carácter político, xunto coa portavocía; mentres Quiroga exercerá o control da Organización e Iván Puentes planificará a Política Municipal rodeado dun equipo de catro alcaldes cando falta apenas un ano e medio para as eleccións locais.

O encaixe logrouse tras unha longa negociación, que comezou durante a xornada do sábado e prolongouse até primeira hora da mañá do domingo, segundo distintas fontes socialistas consultadas por Europa Press, e saldouse coa repartición dos principais postos para dúas persoas da máxima confianza de Caballero, como son Arangüena e Quiroga, e un integrante do equipo que capitaneaba Leiceaga.

