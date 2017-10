Un home resulta ferido ao caer dende o muro dun encoro en Ordes (A Coruña)

Un home resultou ferido ao caer, por razóns que se descoñecen, dende un muro do encoro de Vilagudín, no municipio coruñés de Ordes.

O 112 Galicia recibiu o aviso do suceso ás 12,15 horas a través do 061, que informou de que mobilizara ao helicóptero con base en Santiago para atender ao ferido.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou do ocorrido a Protección Civil e á Garda Civil.