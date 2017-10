Amancio Ortega ingresará 1.256 millóns en dividendos de Inditex, despois cobrar 628 millóns esta semana

O fundador e primeiro accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este ano un total 1.256 millóns de euros en concepto de dividendos da compañía cando cobre este xoves, 2 de novembro, 628 millóns de euros pola última retribución do ano que abonará a firma galega aos seus accionistas.

En concreto, Ortega recibirá os máis de 1.200 millóns de euros en dividendo a través das sociedades Pontegadea Investimentos e Partler, coas que controla un 59,294% do accionariado de Inditex, fronte aos 1.108 millóns que percibiu polo mesmo concepto en 2016.

O xigante galego repartirá este ano entre os seus accionistas máis de 2.100 millóns a conta dos resultados de 2016, o que supón 0,68 euros por título, un 13,3% máis.

Deste importe, a compañía xa abonou o pasado mes de maio un dividendo ordinario a conta de 0,34 euros por acción, ao que se suma outro do mesmo importe en concepto de ordinario complementario e extraordinario, que se fará efectivo este xoves, 2 de novembro.

Ortega é o primeiro accionista do xigante téxtil, cunha participación do 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millóns de accións.

O fundador de Inditex pechou 2016 con activos inmobiliarios valorados en 6.719 millóns de euros, o que supón 661 millóns de euros máis que un ano antes, agrupados na súa sociedade Pontegadea Inmobiliaria, que conta cun patrimonio neto de 6.485 millóns de euros, superior aos 5.460 millóns de euros dun ano antes.

Ortega, que inviste parte dos dividendos que recibe de Inditex no sector inmobiliario, posúe a maior inmobiliaria española, centrada na compravenda e aluguer de grandes edificios, que conta cunha carteira de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, non residenciais, situados no centro de grandes cidades en España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Asia.

Pola súa banda, a súa filla Sandra Ortega, que posúe o 5,053% da firma galega, cobrará este ano máis de 107 millóns en dividendos de Inditex.

Inditex rexistrou un beneficio neto de 3.157 millóns de euros no seu ano fiscal 2016-2017 (do 1 de febreiro de 2016 ao 31 de xaneiro de 2017), o que supón un incremento do 10% respecto ao exercicio anterior.

As vendas do grupo situáronse en 23.311 millóns de euros, un 12% máis, mentres que o resultado bruto de explotación (Ebitda) situouse en 5.083 millóns de euros, fronte aos 4.699 millóns dun ano antes, un 8% máis.

As vendas a tendas comparables creceron un 10%, sobre o crecemento do 8,5% do exercicio anterior, con crecementos positivos en todas as áreas xeográficas e en todas as cadeas.