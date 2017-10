O secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, deu por feito este domingo que Cataluña "seguirá sendo España" despois das eleccións fixadas o próximo 21 de decembro e, de feito, prognosticou que así será "pola razón, pola lei e polo voto dos cataláns".

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, intervén no Congreso do PSdeG | Fonte: Europa Press

"Non me cabe dúbida de que gañarán a concordia e a convivencia", recalcou durante a súa intervención na clausura do congreso do PSdeG, para enfrontar eses conceptos ao "atropelo á democracia" que supón a unilateralidad na declaración da independencia.

É máis, criticou a falta de "solidariedade" dunha "maioría secesionista que vota en segredo" no Parlamento, para "protexerse", mentres pide aos funcionarios públicos que "non cumpran" coas súas obrigacións abertamente.

Con todo, o xefe de filas do PSOE advertiu de que os comicios son só "o inicio da solución" ao problema xerado en Cataluña e sinalou que a continuación toca "actualizar e modernizar" a Constitución.

Neste punto, o que puntualizou é que a reforma da Carta Magna non obedece "exclusivamente" á crise territorial nin supón unha "negación" do valor dese texto. Trátase, segundo as súas palabras, de "pór o reloxo da Constitución á hora de España".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)