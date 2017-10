(AM) Gonzalo Caballero sitúa a Arangüena, Quiroga e Iván Puentes nos postos clave da nova executiva do PSdeG

O 71,18 por cento dos preto de 400 delegados do congreso do PSdeG deron o seu respaldo á executiva composta polo novo secretario xeral, Gonzalo Caballero, na que o coruñés Pablo Arangüena, o lucense José Antonio Quiroga e o fenés afincado en Pontevedra Iván Puentes ocupan os postos clave e Xoaquín Fernández Leiceaga, quen se retirou da carreira das primarias en favor do vigués, finalmente asume a presidencia para esta nova etapa.

Gonzalo Caballero coa executiva do PSdeG | Fonte: Europa Press

En concreto, Pablo Arangüena encargarase da vicesecretaría xeral de carácter político e da portavocía; mentres José Antonio Quiroga exercerá o control da Organización e Iván Puentes planificará a Política Municipal rodeado dun equipo de catro alcaldes cando falta apenas un ano e medio para que se celebren as eleccións locais.

O encaixe co equipo que apoiou a Leiceaga logrouse após unha longa negociación, que comezou durante a xornada do sábado e prolongouse durante toda a noite, e saldouse con dous dos principais postos para persoas da máxima confianza de Caballero, como son Arangüena e Quiroga; mentres ao exalcalde de Fene resérvaselle traballar de forma coordinada con Alberto Varela (Vilagarcía), José Miñones (Ames), Alfredo Llano (Burela) e Francisco Fumega (O Carballiño).

En paralelo, e ante a ausencia de mulleres nos primeiros postos, Gonzalo Caballero deseñou dúas vicesecretarías xerais á fronte das cales puxo a dúas pontevedresas: a de Sustentabilidade, que asume Marta Freire, militante de Moaña próxima ao vigués; e a de Igualdade, a cargo de Icía García, afiliada en Meaño e da contorna próxima a Leiceaga.

PARIDADE?

Para atopar de novo a unha muller na listaxe de nomes da nova dirección socialista hai que esperar até o número nove, onde aparece a expresidenta do Parlamento Dolores Villarino, do equipo de Gonzalo Caballero.

A seguinte localízase no número 16, á fronte da secretaría de Política Social: trátase de Marina Ortega, concelleira de Benestar e Igualdade no Carballiño (Ourense).

En total, as mulleres ocupan 24 dos 49 postos da executiva, aínda que 14 deles saen das 19 secretarías executivas que non teñen un contido determinado. En cambio, da trintena de cargos definidos, as mulleres socialistas só se fixeron cunha decena de cadeiras.

REPARTICIÓN DE CARGOS

Máis aló dos principais asentos, o equipo que apoiou a Leiceaga --e no que, como consecuencia da negociación co sector de Gonzalo Caballero, abriuse unha fractura interna-- fíxose con algo máis dunha ducia de prazas entre as 30 con contido específico.

O economista vigués, pola súa banda, situou a persoas da súa total confianza, como Martín Seco (Acción Electoral), Alberto Monedero (Militancia) e Noa Díaz (Cultura), en postos destacados.

A lista complétase con Bruno Díaz (Economía), Paloma Castro (Xustiza), Concepción García (Movementos sociais), Ana Prieto (Estudos e Programas), Rafael Rodríguez Villarino (Formación), Juan Carlos Francisco Rivera (Dereitos e Liberdades) e Diego Taibo (Ordenación Territorial).

Péchana Miguel Bautista (Emigración), María José Gerpe (Pesca), Elvira Lama (Comercio), Juan Evaristo Rodríguez (Sanidade), Luis Álvarez (Educación), Iván Castro (Novas Tecnoloxías) e José Jaime González del Río (Medio Rural).

INTEGRACIÓN?

Á parte dos acordos pechados ao longo da noite co sector máis próximo a Leiceaga (que tamén terá praza no Comité Federal), fontes da contorna de Juan Díaz Villoslada, quen competiu con Gonzalo Caballero nas primarias, criticaron non obter representación nalgún dos órganos de dirección.

E é que, como sinalaron a Europa Press, o coruñés obtivo un 42 por cento dos votos nas primarias do pasado día 8, polo que representa a unha parte relevante da militancia que ha de ser tida "en conta".

Pese ao desacordo coas "esixencias" deste sector, como as chegou a cualificar un dos máis próximos a Gonzalo Caballero, o secretario xeral si tivo un xesto co sector oficialista da agrupación de Vigo, co que tradicionalmente estivo enfrontado.

Así, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, convértese nunha das sete persoas que o PSdeG envía ao Comité Federal, o máximo órgano do partido entre congresos.

Con todo, este xesto non bastou para que, ben a propia Carmela Silva ou ben o alcalde de Vigo, Abel Caballero, tío do novo secretario xeral do PSdeG, participasen no congreso, como si fixeron expresidentes, deputados, senadores, alcaldes e concelleiros socialistas.

RENOVACIÓN

Atendendo ao grao de renovación sobre a última executiva socialista, a que en 2013 impulsou José Ramón Gómez Besteiro após gañar as primarias consultivas, é practicamente total.

Naquel momento, a lista era de 29 persoas entre as cales só repiten Iván Puentes --naquel momento era secretario de Dereitos Cidadáns-- e Belén Louzao --quen pasou da secretaría de Cooperación a asumir unha secretaría executiva sen carteira--.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En canto á distribución xeográfica da executiva, a provincia con maior número de integrantes é da Coruña, que envía a un total de 17, comezando polo presidente e portavoz parlamentario.

Por detrás, a provincia do secretario xeral, Pontevedra, achega 14 postos; mentres son unha decena os lucenses e oito os procedentes de Ourense.

OITO ALCALDES

Á marxe dos catro mencionados rexedores da área de Política Municipal, outros catro teñen asento na directiva de Gonzalo Caballero.

Dous deles son de Lugo --José Luis Raposo, de Pedrafita; e Pilar López Yáñez, de Sarria-- e outros dous, de Ourense --Miguel Bautista, de Petín; e Rafael Rodríguez Villarino, de Amoeiro--.

MEMBROS NATOS

Finalmente, xunto cos 49 membros cos que este domingo se constituíu a dirección socialista, teñen asento como membros natos varios cargos públicos.

Trátase da coordinadora dos socialistas galegos en Cortes, Pilar Cancela; o portavoz no Parlamento autonómico, que xa entrou como presidente; os tres presidentes socialistas de Deputación, Valentín González Formoso, Darío Campos e Carmela Silva; e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García.

Así mesmo, os dous secretarios provinciais que continúan no cargo (en Lugo hai unha xestora e o da Coruña xa anunciou a súa retirada), o ourensán Raúl Fernández e o vigués Santos Héctor, contarán con asento na directiva do PSdeG; do mesmo xeito que o líder de Xuventudes Socialistas de Galicia, Aitor Bouza.