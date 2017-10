España conquista Cataluña por un día

Non houbo Policía, nin Garda Civil, nin Exército, pero España conquistou Cataluña este domingo. Foi por unhas horas e con milleiros de cidadáns que ao berro de “España, España”, “soy español” ou “Barcelona es española” percorreron as principais rúas da capital catalá. Non houbo contramanifestacións, nin provocacións independentistas, aínda que os manifestantes máis exhaltados provocaron altercados cos Mossos na Plaça de San Jaume.

Unidade móbil da TVG na manifestación unionista de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez

Os convocantes falan de máis dun millóns de persoas en Barcelona a prol da unidade de España, unhas cifras que a Garda Urbana rebaixa a 300.000, a mesma cantidade de persoas, aproximadamente, que xa tomaron esta cidade hai dúas semanas, despois do referendum de independencia.

A manifestación comezou co berro de “Barcelona es española” e “ahora si, votaremos”. Tamén pancartas en inglés: “Catalonia is Spain” ou carteis bilingües: “Cataluña es mi tierra, España mi país”. O ambiente foi festivo con multitude de bandeiras españolas que se mesturaban coas poucas senyeras que se vían. E, novamente, se escoitaron berros de “Puigdemont a prisión” ou “Trapero, cabrón, a prisión” que se mesturaron con vivas a España, ao Rei, a Cataluña e ás forzas de seguridade.

O lema elixido por Sociedad Civil Catalana (SCC) foi 'Tots som Catalunya. Per a convivència, seny!' (Todos somos Cataluña. Pola convivencia, sentido común!). A marcha contou co apoio de Ciudadanos, PSC e PP e acabou na Gran Vía con intervencións, de entre outros, o expresidente do Parlamento Europeo Josep Borrel ou o exministro Josep Piqué.

Nela participaron os principais líderes políticos destes partidos en Cataluña. De feito, foi a primeira ocasión na que dirixentes do PP e do PSC estiveron xuntos nunha manifestación. Sobre todo porque ata agora os socialistas cataláns foran remisos a manifestarse tras as bandeiras de España. O pasado 8 de outubro, na manifestación de Sociedade civil Catalá, o PSC non participou como organización, aínda que si houbo representación a nivel individual.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, na manifestación uninista de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez

Na cabeceira da manifestación estiveron a ministra de Sanidade, Dolors Montserrat, o líder do PPC, Xavier García Albiol, o presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, e a líder en Cataluña desta formación, Inés Arrimadas, así como o primeiro secretario do PSC, Miquel Iceta, xunto a outros dirixentes socialistas como Carmen Calvo. Tamén o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, a alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; a deputada popular Andrea Levy e o delegado do Goberno central, Enric Millo. E curiosa foi a presanza, tamén, de quen foi secretario xeral do Partido Comunista de España (PCE), Francisco Frutos.

“Que actúe a Xustiza”

No seu discurso, Borrel asegurou que Puigdemont "non pode falar en nome de todos os cataláns" e asegurou que a independencia pode levar "unha catástrofe para Cataluña e tamén para España". Por iso, chamou a votar nas eleccións do 21 de decembro para "volver á normalidade". Ademais, pediu "que a xustiza faga pronto o seu traballo e pida responsabilidades a todos os que están a facer hoxe dano a Cataluña", e reprochou ao presidente da Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que renunciase a convocar eleccións autonómicas para evitar que o Goberno central aplicase o artigo 155 da Constitución.

Pola súa banda, o exministro e exdirigente popular Josep Piqué pediu "recuperar a unidade" dunha Cataluña na que "non sobra ninguén e todos somos necesarios", fronte a un independentismo "minoritario" que "coartou e coaccionou á maioría" de cataláns e “pervertiu” a orde constitucional.

Barcelona tomada por manifestantes

Desde primeira hora da mañá, os trens, autobuses e metros cara ao centro de Barcelona estiveron repletos de persoas con bandeiras españolas. Os coches con bandeiras españolas tamén se deixaron ver toda a cidade. E o “Que viva España” de Manolo Escobar e o “yo soy español, español, español” escoitouse por multitude de rúas.

A protesta, aínda que pacífica, tivo momentos de tensión, cando grupos de manifestantes agrediron a xornalistas de medios en catalán, como El Nacional. De feito, este medio denunciou que tamén houbo agresións a outros xornalistas de TV3. Xa rematada a manifestación un grupo de manifestantes dirixiouse á Plaça de San Jaume onde protagonizou momentos de tensión cos Mossos aos que insultaron e chegaron a agredir coas bandeiras que portaban. Por outra banda, CC.OO. Denunciou tamén a agresión dun operario do metro por exhaltados que portaban bandeiras españolas.

Los nazis provocan a los mossos en la plaza Sant Jaume y estos en autodefensa se protegen de la escoria nazi ... pic.twitter.com/yKEkaNvd3J — Lagarder Activista (@lagarder81) 29 de octubre de 2017

Unha persoa vestido coas cores independentistas catalanas na manifestación unionista de Cataluña | Fonte: Miguel Núñez

A bandeira galega tamén estivo na manifestación unionista de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez

Miles de persoas participaron na manifestación a favor de España en Barcelona | Fonte: Miguel Núñez

Manifestantes facendo o saúdo fascista durante a marcha de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez