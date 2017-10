Investigan un incendio na casa da igrexa de Guitiriz (Lugo) que se saldou sen feridos

As forzas da orde investigan as causas dun lume na casa da igrexa de Guitiriz (Lugo), situada no Campo da Feira, que se saldou sen persoas feridas.

Segundo informa o 112 Galicia, habitualmente a vivenda está ocupada por relixiosas, pero ningunha resultou afectada por este incendio a causa do cal arderon libros, algún moble e un calefactor, mentres que o resto da casa resultou afectada o fume.

Foi unha persoa particular quen, ás 22,45 horas do domingo, chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e idnicó que vía saír fume pola xanela da casa da igrexa.

Por iso, o 112 alertou aos Bombeiros de Vilalba, GES de Guitiriz e á Guardia Civil. Tamén os efectivos de Protección Civil da localidade achegáronse ao momento.

Pasados uns minutos das 23,30 horas do domingo, os bombeiros comunicaron ao 112 Galicia que o incendio quedaba totalmente apagado e ventilado o inmoble.