O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que lle sorprendería que o seu exhomólogo catalán Carles Puigdemont puidese ser candidato nas eleccións autonómicas do 21 de decembro porque non coñece a outro político "que cometese máis erros e ilegalidades presuntamente" en 40 anos de democracia.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

"Se un político non pode presentarse porque está procesado nun procedemento, imaxínese un que tivo que ser cesado por incumprir as súas obrigacións mínimas, cumprir e facer cumprir a Constitución e o Estatut. Sorprenderíame moito que legalmente puidese presentarse, pero este correspóndelles aos xuíces", dixo Feijóo á súa chegada ao Comité Executivo Nacional do PP.

O dirixente galego dixo que agora toca traballar para afrontar as eleccións de decembro, para que "haxa urnas de verdade" que elixan a un novo presidente da Generalitat após a etapa de Puigdemont. "Nunca vimos en 40 anos un nivel de frivolidade e de desacato tan grande", engadiu.