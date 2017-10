A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ratificou que o seu grupo pedirá constituír no Parlamento de Galicia unha comisión de estudo para "depurar responsabilidades políticas" polo ocorrido durante a vaga de incendios que afectou a Galicia a mediados de outubro, e no marco da que perderon a vida catro persoas. Tamén para abordar "cambios importantes, urxentes e necesarios" na política forestal autonómica.

Ana Pontón (BNG), nunha rolda de prensa na sede | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa en Santiago, Pontón tamén se pronunciou en relación ás axudas activadas pola Xunta despois dos incendios mediante unha orde conxunta que publica este luns o Diario Oficial de Galicia (DOG) e que cualificou de "insuficientes" e mesmo "cutres".

"É unha orde cunha dotación insuficiente, burocrática, e a maior parte dos recursos xa están recollidos nos orzamentos, polo que non haberá un plus investidor", subliñou a dirixente nacionalista, quen incidiu na necesidade de aumentar os recursos e tamén lembrou que o Bloque demandaba un plan integral.

Un plan, engadiu, que permitise "recuperar o emprego queimado" e que non só se centre "na mercadotecnia", pero tamén que facilite un cambio de modelo forestal na comunidade.

"INDECENTE"

Pontón criticou con dureza a "incompetencia" do Executivo autonómico e tachou de "indecente" que, despois dunha vaga de incendios con graves efectos e na que faleceron catro persoas, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aínda non comparecese no Parlamento --o pasado xoves o mandatario anunciou que o faría o 7 de novembro--.

"Merecémonos un presidente que dea a cara e que non se esconda ante asuntos así", pediu, antes de lamentar que a "única obsesión" de Feijóo sexa a de "construír un relato que oculte a súa responsabilidade nos feitos".

Por iso, sinalou que, "desde o minuto cero", o "relato" deseñado pola Administración autonómica está orientado cara ás supostas "tramas" que "desmenten" os expertos e a Fiscalía.

"A día de hoxe os únicos terroristas incendiarios son un home que asaba uns chourizos e unha muller de máis de 70 anos que queimaba restrollos", remarcou Pontón, quen lembrou, ademais, que ambos queimaron "tres das máis de 35.000 hectáreas que se calcinaron nestes lumes".

"UN INSULTO Á INTELIXENCIA"

A dirixente nacionalista tamén cualificou de "insulto á intelixencia" dos galegos as declaracións realizadas durante a fin de semana en varios medios de comunicación por parte da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Entre outras cuestións, nunha entrevista con Faro de Vigo, a conselleira afirmou: "Necesitamos respostas aos incendios e eu non as teño; non sei a quen combater". Pontón interpretou que as palabras de Vázquez son unha admisión de que "lonxe de ser parte da solución, é parte do problema".

"RESPONSABILIDADE DIRECTA"

Pontón sinalou que os incendios son "un problema de país, non partidista, pero si un problema político", no que a Administración autonómica e Feijóo, asegurou, teñen "responsabilidade directa".

A modo de exemplo, aludiu "á redución das franxas de protección e de seguridade en vivendas e infraestruturas"; a "non dotar de recursos suficientes" para poder acometer a limpeza desas franxas; e ao "recorte de medios de extinción, así como á precarización" dun dispositivo "cada vez máis descoordinado e menos operativo".

"Isto fíxose en condicións climáticas extremas", aseverou, antes de insistir en que Feijóo ten "unha responsabilidade directa" por "non actuar" como esixen estas situacións.

Por iso, insistiu en que non só é necesario que o presidente compareza na Cámara, senón tamén analizar o ocorrido e impulsar cambios nunha política forestal "fracasada" e "ao servizo" de empresas como Ence para evitar que se poida repetir nun futuro.

Con tal fin, ratificou que o BNG pedirá unha comisión parlamentaria de estudo.