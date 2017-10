O novo secretario de Organización do PSdeG, José Antonio Quiroga, opinou este luns que a cota de representación que pretendía o sector de Juan Díaz Villoslada na executiva socialista era "esaxerada", ao tentar copar un 42 por cento dos postos en consonancia co seu resultado nas primarias que perdeu.

É por este motivo que, como explicou o tamén deputado lucense nunha entrevista concedida á Radio Galega, ao presentar unha proposta que "non tiña moita lóxica", ese equipo quedou fóra dos novos órganos de dirección do PSdeG.

"Teñen que desaparecer as etiquetas", engadiu en declaracións posteriores, á vez que subliñou que "non é o fundamental" contar ou non con presenza na executiva. Si o é, ao seu xuízo, "a integración" de todas as sensibilidades, algo que, asegurou, irase producindo "día a día".

Precisamente ao fío diso, Quiroga sinalou que a presenza da presidenta da Deputación de Pontevedra, a viguesa Carmela Silva, entre os enviados polo PSdeG ao Comité Federal "hai que interpretala como unha recuperación da normalidade orgánica".

"RECUPERAR A NORMALIDADE"

Máis aló dos postos directivos, o que admitiu o xefe do aparello socialista é que o novo equipo ten "bastante traballo" para superar a "provisionalidade" na que estaba inmerso o PSdeG após un ano e medio liderado por unha xestora.

"Agora hai que recuperar esa normalidade interna", incidiu, á vez que deu por feito que o novo secretario xeral, Gonzalo Caballero, será capaz de "rearmar o proxecto socialista e preparalo para ter bos resultados electorais".

É máis, do economista vigués nado en Ponteareas eloxiou que se trata "dun auténtico líder" e destacou tamén que "está a conectar coa militancia e coa rúa".

NOVAS ESTRUTURAS

Dito isto, José Antonio Quiroga indicou que, unha vez celebrado o congreso autonómico, toca renovar as direccións provinciais e locais do PSOE en Galicia.

"Vainos a permitir crear un dinamismo que empate co sentir da rúa e coas necesidades da xente", profundou.

Após lembrar que os procesos provinciais teñen como data tope o 31 de xaneiro, centrouse en Lugo, a súa provincia, para dar por feito que terá lugar "antes" de que termine o ano.

"Non hai moito tempo, pero farémolo con suficiente calma para tratar de facer as cousas ben", apostilou, despois de que non fose admitida a proposta da xestora do PSOE na provincia de Lugo de fixar as súas primarias para o 26 de novembro.