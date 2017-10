A Xunta dá un prazo dun mes para solicitar as axudas por falecemento na vaga de incendios

A orde conxunta que establece as bases reguladoras das axudas previstas polo decreto de medidas urxentes após a vaga de incendios da fin de semana do 14 e 15 de outubro en Galicia dá un prazo dun mes a partir deste martes para solicitar aquelas contías dispostas para os danos persoais, incluídos os falecementos (75.000 euros).

Zona queimada nun incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

Estas axudas por morte (houbo catro aqueles días), incapacidade permanente absoluta e lesións que motivasen a hospitalización do ferido, outorgaranse, segundo avanzaba o decreto, "sempre que, como resultado das investigacións iniciadas, determínese a existencia de intencionalidade" do lume.

A este respecto volveu a ser preguntado este luns o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen indicou que dita intencionalidade "ten que vir derivada dalgún tipo de incendio" e que "non ten que ser exactamente o incendio concreto, senón que derive de calquera causa, incluídas as imprudencias".

"Como na Xunta de Galicia estamos absolutamente convencidos de que esas circunstancias se produciron, o que lle podo asegurar a todos aqueles que queiran acceder a esas axudas é que poderán facelo sen ningún problema", reiterou.

Ademais de indicar quen poderá ser beneficiario das axudas, a orde que publica o Diario Oficial de Galicia (DOG) esta xornada expón a documentación "complementaria" necesaria para a tramitación do procedemento e comprobación de datos e notificacións.

Así, require unha memoria relativa aos danos persoais causados, xustificación adecuada dos danos persoais e a súa relación de causalidade co incendio, xustificación do parentesco e do seu dereito se é beneficiario indirecto, xustificantes dos gastos e calquera outros datos de feito invocados e documentación acreditativa da representación, de ser o caso.

"CUMPRINDO O COMPROMISO"

Coincidindo coa súa participación na comisión de economía na que se presentan os orzamentos este luns, o vicepresidente da Xunta destacou estar "a cumprir o compromiso" do Goberno galego após a onda de lumes.

"Igual que fomos rápidos á hora de publicalas, agora ese compromiso esténdese tamén a poder resolver canto antes", engadiu, referíndose en concreto a danos en vivendas e negocios, entre outras cuestións que afectan "directamente" ao "día a día" das persoas.

Ademais, Rueda valorou o establecemento de todas as bases nunha mesma orde, "todas reunidas", e apuntou á disposición dun teléfono gratuíto para asesorar aos posibles perceptores.

A ORDE

Estruturada en oito capítulos, a orde prevé un investimento de máis de 11 millóns e faculta ás consellerías e entidades do sector público para que, no ámbito das súas competencias, diten as disposicións e medidas necesarias para a súa aplicación.

Medio Rural destina 7 millóns para accións de consolidación de chans e restauración de zonas queimadas e Medio Ambiente adoptará medidas por 1,1 millóns para rexeneración e consolidación dos chans danados nos parques naturais.

Pola súa banda, Economía, cun orzamento de ao redor de 1 millón de euros, contará coa colaboración da fundación Incyde para levar a cabo un programa de recuperación e continuidade dos negocios afectados polos lumes, e Infraestruturas investirá máis de 700.000 euros en reparacións en diversas estradas da provincia de Pontevedra.

A orde de axudas publicada este luns recolle axudas específicas a entidades locais, establecementos turísticas e asociacións para paliar os danos.

Ademais, tamén se convocan axudas destinadas aos concellos para a reposición da sinalización turística afectada os incendios. As subvencións reguladas nesta sección terán un orzamento de 500.000 euros e terán un límite máximo de 20.000 euros por entidade até o esgotamento do crédito.

Igualmente, a orde contempla axudas para asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos causados nas súas instalacións ou bens como material deportivo. A estas, a Xunta destina 100.000 euros aos gastos en reparar instalacións, cun límite máximo de 18.000 euros por entidade. Ademais, destina até 5.000 euros por entidade para o gasto en material e equipamentos.

CRÍTICAS ÁS AXUDAS A CAZADORES

Por outra banda, a Xunta contempla apoios para sufragar os gastos derivados das actuacións que leven a cabo para paliar os danos causados nos terreos cinegéticamente ordenados (tecores).

O custo subvencionable será dun máximo de 650 euros por hectárea, cun límite máximo de 30.000 euros até esgotar o crédito previsto (300.000 euros).

A este respecto, a asociación animalista Libera! censurou os 300.000 euros "para cazadores" polos incendios, e denunciou o "continuado apoio" a un sector "ultraminoritario en Galicia".

Engade, a través dun comunicado, un reproche a que a Consellería de Medio Ambiente "renovaba recentemente un convenio para fomentar a caza entre a mocidade".

A organización lamenta "que se empregue a escusa dos incendios para seguir subvencionando a privatización dos espazos naturais". Supón "unha acción encuberta" para que os tecores "renoven as súas instalacións", considera.