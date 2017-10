O alcalde de Vigo, Abel Caballero, desexou este luns "moita sorte" á nova dirección do PSdeG, referendada no congreso celebrado a fin de semana en Santiago, e estendeu estes desexos "ao secretario xeral", o seu sobriño Gonzalo Caballero, quen liderou nos últimos anos o sector crítico na agrupación socialista viguesa.

En rolda de prensa, a preguntas dos xornalistas sobre o conclave, o rexedor olívico insistiu en pór terra polo medio coas cuestións internas do partido. "En política, para min, o primeiro é a cidade de Vigo, o segundo é a cidade de Vigo e o terceiro é a cidade de Vigo. E despois vén o PSOE", resolveu.

No entanto, precisou que desexa "moita sorte" á nova dirección do seu partido en Galicia. "Especialmente ao secretario xeral, por razóns que a ningún de vostedes escápanselles", engadiu, en alusión á relación familiar entre ambos.

Abel Caballero, a pesar das preguntas, non fixo ningunha mención ao feito de que nin el nin a súa man dereita, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asistiron ao congreso no que tamén se decidiu a incorporación desta última ao Comité Federal do PSOE, o máximo órgano do partido entre congresos.

Si participaron no conclave do PSdeG, en cambio, persoas da contorna do alcalde de Vigo, como os seus concelleiros David Regades e Ángel Rivas; o líder da agrupación olívica, Manel Gallego, e o deputado autonómico Abel Losada.