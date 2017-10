A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, admitiu que a situación pola seca é "preocupante", aínda que confirmou que só haberá restricións no consumo se se declara a emerxencia fronte á alerta actual.

Mentres, replicou ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, -despois de que este expuxese a construción dun azud na confluencia dos ríos Oitavén e Verdugo para aumentar o caudal de auga que abastece a presa de Eiras- que a situación esixe solucións "técnicas" e non "políticas".

"As propostas de carácter técnico que as fagan os técnicos", sentenciou ao ser preguntada por esta cuestión nunha comparecencia xunto ao conselleiro delegado de Ecoembes, Óscar Martín, na presentación de iniciativas para fomentar a reciclaxe.

En relación á demanda do alcalde olívico, asegurou que esa posibilidade se analizaría "cando as medidas previas fosen tomadas", engadiu en alusión a outros recursos dispoñibles para reducir o consumo de auga.

Sobre a situación actual, após a declaración de alerta por seca en seis zonas da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, admitiu que é "preocupante". No entanto, precisou que só se declararía a situación de emerxencia "se non chovese en 90 ou 100 días". Nese caso, confirmou que habería restricións no consumo.

REUNIÓNS CON CONCELLOS

"Malo será que non chova", engadiu sobre o próximos tres meses e a necesidade de precipitacións. Con todo, lembrou que Augas de Galicia está a manter reunións "para coñecer as necesidades de consumo de cada concello e ver as propostas que se poden levar adiante".

A partir destas reunións, expuxo que se analizarán as medidas a adoptar. "Que non teñen por que ser homoxéneas", precisou. Así, insistiu en que "antes de reducir un caudal ecolóxico, pódese optar por outras medidas".

Por outra banda, ratificou que a situación, ante a ausencia de precipitacións, está "igual que cando se decretou a alerta". Con todo, explicou que se intensificaron os controis, que se realizan agora cunha periodicidade semanal e con reunións cos alcaldes de carácter quincenal.