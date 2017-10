Investigan a un motorista que circulaba a 139 quilómetros por hora nun tramo de 50, en Redondela

A Guardia Civil investiga a un veciño de Bueu, de 35 anos de idade, como presunto autor dun delito contra a seguridade, ao circular nunha motocicleta a 139 quilómetros por hora, nun tramo limitado a 50, no termo municipal de Redondela (Pontevedra).

Os feitos tiveron lugar, segundo informou o Instituto Armado, o pasado sábado a última hora da tarde, cando un vehículo radar da Garda Civil detectou ao motorista no quilómetro 3,5 da N-552 na zona de Rande, Redondela.

O condutor, que foi identificado posteriormente o Grupo de Investigación e Análise do Subsector de Tráfico, circulaba a 139 quilómetros por hora, nunha zona delimitada a 50 quilómetros por hora. Este exceso de velocidade considérase un delito, e pode ser castigados con pena de prisión, de 3 a 6 meses, e con multa de 6 a 12 meses (ou traballos en beneficio da comunidade). En calquera caso, o delito está castigado coa retirada do permiso de conducir por tempo superior a un e até 4 anos.

A Guardia Civil, que entregará as dilixencias no Xulgado de Instrución número 2 de Redondela, confirmou que este é o terceiro caso de exceso de velocidade delituoso en motocicletas no que vai de mes, e o segundo consecutivo no partido xudicial de Redondela.