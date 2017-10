O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, considerou "unha pena" que a CIG-Saúde manteña en solitario a convocatoria de folga na sanidade galega para os días 2 e 3 de novembro, unha mobilización que na súa opinión "non está justificada".

Así, ao ser cuestionado por este tema durante un acto no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, incidiu en que "é unha pena que --a CIG-- non se una aos demais" sindicatos que conformaban a plataforma sindical convocante --CC.OO., CSIF, SAE, Satse e UXT--, que se descolgaron após chegar a un acordo co Sergas sobre a Carreira Profesional Ordinaria.

Tal e como manifestou, con estes acordos déronse "pasos importantes" para avanzar na Carreira Profesional, "recuperando cousas que polo tema da crise económica, quedaron paradas", entre as que mencionou melloras económicas e noutros ámbitos.

Neste marco, o conselleiro insistiu en que é necesario "avanzar nunha formulación de discusión en despachos e non a través dunha mobilización".