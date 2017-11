Como usamos os galegos o infinitivo conxugado?

Cando falamos, sen nos decatar, hai dúas forzas opostas que estamos considerando. Por unha banda, pretendemos ser expresivos, matizar adecuadamente aquilo que estamos a dicir; pola outra, pretendemos ser económicos, expresarnos coa menor cantidade de palabras posibles. Precisamente, o infinitivo conxugado é un acto expresivo, pois explicita o suxeito do infinitivo cando sen el podería non ser evidente.

Mari Carme Parafita Couto, investigadora e profesora na Universidade de Leiden | Fonte: Adiante Galicia

E, precisamente, o seu uso e os contextos nos que se usa é o motivo dunha novidosa investigación que están a realizar a galega Mari Carme Parafita Couto, da Universidade de Leiden, en colaboración con Michelle Sheehan (Anglia Ruskin, Cambridge) e o seu estudante Jeffrey Blokzijl . O propósito deste estudio é documentar, por primeira vez, o emprego e aceptabilidade do infinitivo conxugado en galego a través dunha novidosa enquisa, baseada en cortes de audio que amosan distintas formas verbais. Ainda que o uso do infinitivo conxugado non é claro, tampouco o material escolar existente axuda ao seu uso. “Chamoume a atención que cando miramos algúns libros de texto para ver que é o que os rapaces aprenden, non se fala para nada dos contextos nos que se usa”, suliña a GC Parafita Couto.

O estudo, ademais, tenta constatar como o uso desta forma verbal é común entre os galegofalantes e máis difícil entre os neofalantes ou os que aprenden o galego na escola pero non o usan. “O que queremos é entender a grande variación que observamos no uso do infinitivo conxugado en galego en diferentes contextos sintácticos, comparándoo co uso da mesma estructura no portugués europeo e tamén no portugués brasileriro”, indica a investigadora.

Polo de agora, o que están comprobando é que se están expandindo os contextos nos que se usa o infinitivo conxugado en galego. Nos datos preliminares, Parafita Couto destaca que os homes producen (corpus corilga) e aceptan (na enquisa) o infinitivo conxugado moito máis que as mulleres. O estudo segue aberto. Por iso, a investigadora convida a quen queira a participar cubrindo esta enquisa.