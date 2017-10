Guardia Civil denuncia un pescador furtivo ao que sorprenderon extraendo centolla no peirao de Aguete, en Marín

A Guardia Civil denunciou a un veciño de Moaña, de 39 anos de idade, ao que sorprendeu cando pescaba centolla, de maneira furtiva, no peirao de Aguete, en Marín (Pontevedra).

Denunciado un pescador furtivo con centollas en Marín | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os feitos tiveron lugar na tarde do domingo, cando unha dotación do posto de Marín observou a un mergullador pescando no peirao de Aguete.

Ao decatarse da presenza policial, o pescador furtivo ocultou un salabardo que tiña cheo de centollas, pero os axentes recuperaron o marisco, un total de 12 exemplares, que foron doados ao comedor social Virxe Milagrosa de Marín.

Así mesmo, formularon denuncia contra esta persoa, por tres infraccións administrativas: practicar a pesca deportiva sen licenza, extraer centolla en período de veda e pescar nunha zona non autorizada.