O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, cre que as eleccións catalás do próximo 21 de decembro "non van ser a solución" do conflito, que pasa por iniciar "un novo proceso constituínte" e reformar o marco constitucional para que se recoñeza o dereito "das diferentes nacionalidades históricas" de decidir o seu futuro.

Así o sinalou a preguntas dos medios este luns, onde reiterou a súa "preocupación" polo "posible escenario de regresión de dereitos fundamentais e liberdades" no que poderá entrar o Estado coa aplicación do artigo 155 e as "consecuencias" do mesmo.

Sobre todo, lamentou a "deriva" de incumprimento dos citados dereitos "e a regresión que poida supor" o empregar, desde o Goberno, "este tipo de ferramentas". "É un fracaso da política para superar conflitos políticos", insistiu.

O rexedor mantense, por tanto, "á expectativa" do que ocorrerá, aínda que considerou que está en risco o modelo "de convivencia". "E non estamos a ser conscientes", matizou.

Esta preocupación, engadiu, "vén de antes", tras posicións "sempre de máximos" e "sen chegar a puntos de encontro", ou cando "non se entende" a necesidade de reenfocar un marco xurídico e legal claramente "deficitario" e que se presenta como "principio innegociable"; en lugar de abrir un proceso que permita participar aos que non formaron parte do pacto do 78.

Finalmente, asegurou que "o que menos preocupa" é o efecto que poida ter nos movementos de confluencia política, após as declaracións da secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, nas que avogaba por "revisar as alianzas" se se entra en "cuestións de diferenzas indisolubles" sobre a configuración do Estado cos seus socios.