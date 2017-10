Samaín e necroturismo animan aos turistas a visitar Galicia

A fronteira entre os meses de outubro e novembro revelouse como unha oportunidade para o sector turístico galego, que aposta pola diferenciación e a potenciación das súas singularidades para continuar coas súas boas cifras de turismo e ten na celebración do Samaín e nos ritos asociados a Todos os Santos unha baza importante.

Celebracións relacionadas con Halloween, ou o máis tradicional Samaín, e experiencias como o necroturismo ou turismo de cemiterios, convertéronse nalgo habitual para o sector galego, que aproveita con iso tanto as "pequenas escapadas" como os excursionistas e visitantes dun día a distintos puntos da Comunidade.

O sector galego, nos últimos anos, viu como as festas de Samaín e Halloween "se incorporaron cada día máis" á súa oferta de temporada, preparando os locais e ofrecendo paquetes específicos "como un atractivo máis", segundo o presidente do Clúster do Turismo de Galicia, Francisco González.

"A oferta turística en xeral entendeu que temos que traballar e adaptarnos a cada momento, igual que se traballa cos alimentos de temporada, hai que adaptarse ás temporadas turísticas", explicou González.

Con todo, a celebración do festivo do primeiro de novembro, que este ano cae a mércores, non facilita o aumento dos datos de ocupación no sector, aínda que o movemento é "bo", como o foi en pontes anteriores.

Segundo apuntaron fontes das asociacións, a ocupación media durante a fin de semana foi un pouco máis elevada, aínda que o 1 de novembro apenas se notou en termos de pernoctacións. "É unha ponte complicada", dixo Francisco González, que lembrou que queda preto da "macroponte de decembro", pola que moitos turistas se decantan.

Aínda así, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia lembrou que Galicia "segue estando nos primeiros lugares a nivel estatal" á hora de decidir destino para este tipo de "pequenas escapadas" que, cada vez, son máis habituais.

Ademais, esta oferta complementaria si está a ter unha importante repercusión naqueles establecementos que programaron ceas, festas ou paquetes á mantenta do Samaín e que rexistran reservas por encima do 80 por cento.

NECROTURISMO EN ALZA

Ás tradicionais visitas aos cemiterios con motivo do día de Todos os Santos e do día de Defuntos, súmanse cada ano un número crecente de turistas que optan por visitar estes espazos desde un punto de vista cultural aproveitando estas datas.

Os primeiros días de novembro ofrecen para os 'necroturistas', ademais, o engadido de gozar destes espazos no seu maior esplendor, engalanados polas flores e as velas que durante esta época os adornan.

Aínda que son moitos os camposantos das cidades e vilas galegas que ofrecen espazos interesantes, en Galicia son cinco os incluídos na lista da Asociación Europea de Cemiterios Singulares, que clasifica un total de 179 camposantos de especial relevancia en todo o continente.

En concreto, esta asociación destaca desde hai anos como cemiterios que deben ser visitados o de San Froilán, en Lugo; o de San Amaro, na Coruña; o de Santa Mariña, en Cambados (Pontevedra); e o Cemiterio dos Ingleses, en Camariñas (A Coruña). No último ano, ademais, incorporouse a esta nómina o cemiterio de San Francisco, en Ourense.

Conscientes do seu valor artístico, os concellos e asociacións programan nestes espazos visitas guiadas e teatralizadas, concertos e actividades durante esta ponte.

Dentro destas posibilidades, ademais das visitas por libre e do tradicional concurso de fotografía escultórica, o Concello de Lugo ten programada música clásica no Cemiterio de San Froilan ao longo de toda a xornada do primeiro de novembro e, para o día 2, a tradicional ofrenda floral que a Corporación fai aos defuntos, ademais dun concerto da coral Lugo, a partir das 19,30 horas.

As visitas tamén se incrementarán estes días no Cemiterio dos Ingleses que, non entanto, aprazará as súas actividades unha semana máis, dado que o próximo 10 de novembro cumprirase o 127 aniversario do afundimento do buque británico HMS Serpent en Camariñas e do enterro de 172 tripulantes neste emprazamento, polo que haberá actividades tamén a próxima fin de semana.

A Deputación de Pontevedra, pola súa banda, aproveitou a promoción do cemiterio singular de Santa Mariña de Dozo, en Cambados, para difundir a importancia cultural doutros camposantos da provincia, como o de San Mauro, en Pontevedra; o de Pereiró, en Vigo; o de Os Eidos, en Redondela; o de Arcos de Furcos, en Curtis; ou o Cemiterio dos Ingleses de Vilagarcía.

HALLOWEEN E SAMAÍN

A Ponte de Todos os Santos é en Galicia tamén sinónimo de Samaín, a versión tradicional de Halloween, que se implantou en todos os recunchos do país como oferta complementaria para o turismo.

As festas de Samaín, unidas ademais aos tradicionais magostos, forman parte da programación popular de todas as localidades galegas, entre elas as grandes cidades, que organizan nestas datas talleres de pintura facial, festas infantís, concertos e proxeccións de películas.

É o caso de Santiago de Compostela, onde, ademais de talleres para nenos —entre eles un de tallado de cabazas—, haberá unha charla titulada 'De Samaín a Halomaín', para coñecer e difundir a orixe desta celebración.

Na Coruña, as actividades culminarán o martes, día 31, coa Procesión da Santa Compaña, desde a Praza de Lugo até a Praza de María Pita. Nos centros cívicos, durante estas xornadas celebraranse festas e talleres de maquillaxe.

Pola súa banda, en Ourense, os talleres de percusión, caracterización ou maquillaxe, o día 31, culminarán cun desfile polas rúas da zona vella da cidade no que tomarán parte '800 cabazas'.

Ademais das actividades municipais para galegos e excursionistas, tamén os establecementos hostaleiros súmanse á data e ofrecen para os seus clientes paquetes combinados de celebracións de Halloween cos que enriquecer a celebración dunha festa tan unida ao carácter galego de relación co mundo dos mortos.

Entre estas ofertas complementarias destacan de forma especial as dos balnearios e casas rurais do país, que aproveitan as súas propias instalacións para que os seus clientes poidan engadir unha experiencia 'terrorífica' á súa estancia. Tamén moitos restaurantes galegos programaron ceas especiais de Halloween, que están a ter unha "grande aceptación".