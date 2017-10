O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, presentou no Parlamento galego os orzamentos do seu departamento para 2018, que se incrementan nun 7,34 por cento e que, no concreto, reservan 1,7 millóns de euros para homologar a prestación dos servizos de consorcios e comercializar os parquees de bombeiros das grandes cidades. De feito, para este martes citou á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e ás deputacións provinciais, ás que, a través dos grupos da oposición, pediu "mollarse".

Alfonso Rueda presenta os orzamentos do seu departamento no Parlamento. | Fonte: Europa Press

O tres eixos principais das contas da Vicepresidencia da Xunta son a xustiza, a cooperación ao desenvolvemento e as emerxencias, ámbito este último no que se centrou boa parte do debate parlamentario, á mantenta da situación de vaga de incendios de mediados do mes outubro con máis de 35.000 hectáreas queimadas nunha fin de semana e catro acodes falecidas.

Durante a súa intervención parlamentaria, Alfonso Rueda destacou algúns dos avances dos últimos anos en materia de emerxencias, pasando de sete parques de bombeiros en 1999 a un total de 30 na actualidade, con catro consorcios provinciais, 24 GES e máis de 200 agrupacións de voluntarios de Protección Civil.

Neste escenario, manifestou que é "fundamental" a reunión que terá lugar este martes para desenvolver unha nova planificación de emerxencias e para coñecer "o que queren facer todos". Desta maneira, pediu "mollarse" nesta materia, tamén con orzamentos.

O vicepresidente da Xunta reclamou "un pouco de responsabilidade" e asegurou que este martes se pode "dar un paso importante". "Agora veñan cos deberes feitos á hora de comprometer diñeiro", aseverou o dirixente político, quen censurou que nas emendas aos orzamentos de 2017, ningún dos grupos da oposición fixouse nesta cuestión nas súas emendas.

Neste sentido, a portavoz do Grupo Popular no debate, Paula Prado, esperou que as deputacións "asuman as súas competencias en emerxencias", especialmente, as gobernadas polos socialistas con apoio do BNG. "Nin un euro (na Deputación de Pontevedra); o que vale para un, non para outro", lamentou.

"TRAMAS INCENDIARIAS"

Previamente, os grupos da oposición censuraran a actuación da Xunta na vaga de incendios, cuestión que vincularon co funcionamento da Central de Atención ás Emerxencias (CAE) 112, que depende da Vicepresidencia e que se "colapsou" as horas de máxima intensidade dos lumes forestais.

Por parte de En Marea, o seu portavoz, Luís Villares, acusou ao Goberno de renunciar " a xestionar a catástrofe para xestionar a manipulación" informativa a través dos "medios públicos" e censurou que se fale "só dun problema de orde pública".

Ademais, botou en cara que "non se mobilizaron todos os efectivos" e "non se actuaron con protocolos de actuación". "Cando pensa incorporar o mando único?", preguntou Villares, quen dixo que se queren falar de "terrorismo" incendiario teñen que presentar unha reforma do código penal.

"Deben analizar o dispositivo e garantir o mando único", había devandito, previamente tamén, o deputado socialista Juan Díaz Villoslada, quen lembrou o "grave acontecemento sufrido" por Galicia durante a vaga de incendios. Ademais, denunciou que a actuación foi "un desastre"

Luís Bará, a cargo do BNG, advertiu de que "non se pode dar unha resposta simple" a un tema "complexo" e denunciou "fallos operativos na planificación informativa" e "descoordinación" das emerxencias.

Ante as mencións de que os dous únicos detidos eran un home e unha muller aos que se lles atribúe a perda de control sobre o lume, Rueda preveu sobre minimizar estes casos e defendeu que a Xunta non falou de "tramas incendiarias", senón que é a Fiscalía a que está a investigar se as hai ou non.

INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS

Outro dos aspectos que destacou Rueda na súa intervención son as infraestruturas xudiciais. O próximo ano Galicia contará con catro novos xulgados, que contarán coa dotación que lle corresponda da Xunta, que á súa vez está disposta a asumir novas unidades e polas en marcha se o Ministerio de Xustiza decide crealas.

Para o ano que vén, está previsto que se consoliden un total de 36 prazas de reforzo que se cubriron por interinos e consígnanse 200.000 euros máis para xustiza gratuíta, que se suman ao millón de euros orzados no ano anterior.

Sobre os edificios xudiciais, destacou o investimento en Pontevedra e Vigo, así como os 2,1 millóns de euros para concentrar todas as dotacións existentes en Tui, unha cuestión que foi censurada polo portavoz de En Marea. "Isto é o que fan co diñeiro público?", espetoulle, ao vincular este investimento coa moción de censura no concello e co feito de que Rueda presida o PP provincial de Pontevedra.

O vicepresidente da Xunta, que defendeu que mesmo o alcalde da capital (do BNG) celebrou os orzamentos autonómico respecto diso da cidade, lamentou a intervención de Villares e lembroulle que este investimento estaba prevista con anticipación á moción de censura.

COOPERACIÓN E IGUALDADE

En cooperación ao desenvolvemento, a partida increméntase nun 11,4 por cento até o cinco millóns de euros. Neste sentido, Rueda dixo que se profundará na acción con Portugal e potenciarase a Fundación Galicia Europa.

En materia de igualdade, apoiaranse as políticas dos concellos con 3,3 millóns de euros, contribuíndo a manter a rede de 82 Centros de Información á Muller (CIM), que dan servizo a 200 municipios. Ademais, haberá 1,3 millóns para políticas de conciliación e apoio orzamentario para o asociacionismo feminino e para movemento asociativo LGTBI.

En canto a violencia de xénero, as medidas específicas contarán cun orzamento global de 5,4 millóns de euros, en que se duplica a partida destinada a atención psicolóxica para as vítimas.

"Outro exemplo que se resolve con medidas parciais", manifestou Bará, na súa intervención, na que acusou á Xunta de pór "o piloto automático". "Non aprobaron o 155, pero na práctica gobérnannos desde Madrid, como no caso escandaloso da AP-9", reprochou.

O deputado Díaz Villoslada reclamou unha Lei de igualdade salarial, posto que "non é admisible" que unha muller, por exemplo, cobre 6.000 euros menos ao ano por realizar o mesmo traballo que un home. Ao socialista, a popular Paula Prado reprochou que o seu partido pechase o CIM de Ponte Caldelas.

Durante o debate parlamentario, a oposición tamén criticou a falta de acollida de persoas refuxiadas pese ao compromiso de recibir a este colectivo.