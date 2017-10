O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que lle sorprendería que o seu exhomólogo catalán Carles Puigdemont puidese ser candidato nas eleccións autonómicas do 21 de decembro porque non coñece a outro político "que cometese máis erros e ilegalidades presuntamente" en 40 anos de democracia.

"Se un político non pode presentarse porque está procesado nun procedemento, imaxínese un que tivo que ser cesado por incumprir as súas obrigacións mínimas, cumprir e facer cumprir a Constitución e o Estatut. Sorprenderíame moito que legalmente puidese presentarse, pero este correspóndelles aos xuíces", dixo Feijóo á súa chegada ao Comité Executivo Nacional do PP.

O dirixente galego dixo que agora toca traballar para afrontar as eleccións de decembro, para que "haxa urnas de verdade" que elixan a un novo presidente da Generalitat após a etapa de Puigdemont. "Nunca vimos en 40 anos un nivel de frivolidade e de desacato tan grande", engadiu.

Xa á súa saída, Feijóo comentou, a preguntas dos xornalistas, que o comité "reflexionou" sobre "o importante que é manter Cataluña como primeiro obxectivo". "E, loxicamente, Cataluña non é un ente, nin sequera é a Generalitat. Cataluña non é os seus políticos, Cataluña son o sete millóns e medio de cidadáns que teñen dereitos. E o obxectivo é salvagardar e protexer eses dereitos", subliñou.

"ELECCIÓNS DE VERDADE"

O xefe do Executivo autonómico e líder dos populares de Galicia reivindicou tamén a convocatoria de eleccións, polo "importante" que é "que o pobo de Cataluña recupere todos os seus dereitos e recupere tamén a capacidade de elixir o seu goberno para os próximos anos".

Valorou, neste sentido, que "entre todos, o Partido Socialista, Cidadáns, o Partido Popular", "devolveuse" aos cidadáns "o poder". "O poder de elixir a un goberno con urnas de verdade", incidiu.

Nesta liña, agregou que nos comicios de decembro "unha persoa ten dereito a un voto" e o feito de que "haxa unha listaxe para que acredite a votación". "Unhas eleccións como o pobo catalán se merece", agregou, antes de sentenciar que serán, na súa opinión, "unhas eleccións de verdade, non un simulacro".

PP, PSOE E Cs

Cuestionado sobre se debería ir o PP co PSOE e con Cidadáns a esa convocatoria, indicou que isto non foi abordado e que cre que sería "unha falta de respecto" dar a súa opinión "sen escoitar cal é a opinión dos compañeiros do PP de Castaluña".

"Non teño máis opinión que a opinión de que Cataluña teña un goberno que goberne, un goberno que una aos cidadáns, que cumpra as súas obrigacións e do que sentirse orgullosos", salientou.

"É evidente que este goberno non gobernou, fabulou e o que conseguiu é a maior división e fractura social na historia de Cataluña", recriminou a continuación.

ACTUACIÓN FISCALÍA

Por último, sobre o anuncio de Fiscalía, considerou que se "non actuase ante alcaldes, presidentes da deputación ou presidentes autonómicos ou ministros do goberno que fagan o que fixo o anterior Govern é que non existiría estado de dereito".

"Que Fiscalía actúe é o que a inmensa maioría dos cidadáns está a esperar", dixo, antes de argumentar que rexeitaría que o fixese ante "un furto, un roubo, un acto presunto de violencia de xénero e un incumprimento fiscal" pero "con todo" houbese "unhas xentes que teñan dereitos que os demais non".

A xuízo de Feijóo, "restablecer a igualdade de dereitos é moi importante e a Fiscalía entendo que é o que persegue", aínda que entende que "agora lle corresponde aos xuíces tomar as decisións correspondentes".