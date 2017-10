Un funcionario de Noia acepta dous anos de prisión por manipular unha oposición para beneficiar ao seu fillo

Un capataz do Concello de Noia (A Coruña) aceptou dous anos de prisión após recoñecer manipular unha oposición para beneficiar ao seu fillo e a outras persoas afíns a el.

A Audiencia Provincial da Coruña tiña previsto celebrar este luns o xuízo contra este home, pero finalmente non foi necesario ao alcanzar as partes un acordo.

O home, funcionario do Consistorio de Noia, formou parte dun tribunal selectivo para novas prazas no Concello e acusábaselle de modificar as respostas de varios exames para beneficiar ao seu fillo e a outras persoas afíns ao.

No seu escrito de acusación, o fiscal sinalaba que o funcionario de carreira chegou a realizar até oito cambios nas respostas de cada un do catro exames manipulados para que no cómputo final cada aspirante acertase 18 das 20 preguntas do test e así obter a praza.

Por isto feitos, nun principio a Fiscalía solicitaba para o procesado unha condena de cinco anos de prisión por un delito de falsificación de documento oficial, pena que se viu reducida a dous anos. Ademais da pena de prisión, o xa condenado terá que facer fronte a unha multa de 4.200 euros.