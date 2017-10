(AM) Eliminar tramos de concentración de accidentes e novas medidas de vivenda, eixos de Infraestruturas para 2018

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda presentou este luns os seus orzamentos para 2018, unhas contas que define como "realistas" para ser "útiles aos galegos" e que crecen un 16,5%, até os 424. Con estes fondos, prevé que a Axencia Galega de Infraestruturas teña 100 obras en marcha en 2017, impulsar a eliminación de tramos de concentración de accidentes e ampliar as medidas de vivenda, que recibirán sete millóns de euros máis.

Ethel Vázquez presenta os orzamentos da súa Consellería. | Fonte: Europa Press

A conselleira Ethel Vázquez debullou as contas durante a Comisión de Orzamentos , na que destacou que pon o crecemento dos orzamentos "ao servizo de Galicia". "Queremos dicir que si aos galegos, un pobo máis esixente, sabio e maduro que antes da crise, por iso son unhas contas realistas para que podamos pagar evitando hipotecas futuras", manifestou.

Após iso, asegurou que foron elaboradas con "criterios de equilibrio do territorio" polo que contemplan un "58% máis de investimento per cápita nas provincias de Lugo e Ourense". "Permitirán a posta en marcha de proxectos destinados ao fomento da intermodalidad, ao impulso dos grandes eixos de comunicación, ou a construción de vivendas protexidas", sinalou

Con estes fins, a Axencia Galega de Infraestruturas disporá de 280 millóns, un 12% máis que en 2017 para o próximo exercicio, no que prevé ter máis de 100 obras en marcha por toda Galicia. Este incremento, segundo asegurou a conselleira, é posible grazas aos máis de seis millóns "que se deixan de gastar" no pago da subvención da peaxe da AP-9 de Ou Morrazo-A Barcala, que agora afrontará o Ministerio de Fomento.

MELLORA DAS ESTRADAS

Así mesmo, continuará co desenvolvemento do Plan de reforzo de firmes, que incrementa a súa dotación de 15 a 20 millóns de euros. Estes traballos serán complementados cunha partida de 23 millóns correspondentes ao Plan de Vialidad Invernal. Tamén incidirá na concienciación, para o que se recolle unha partida que multiplica por cinco o importe destinado a este fin o ano pasado, conforme sinalou.

A conselleira asegurou que outra clave na acción do seu departamento é o avance no Plan de Sendas, no que se impulsarán novas actuacións. Após iso, lembrou que en 2018 porase en servizo a autovía de Ou Morrazo, no seu sete primeiros quilómetros; que se iniciará a obra da conexión entre o polígono de San Cibrao e a A-52, e licitaranse e iniciarán as obras da VAP Tui-A Guarda ou a da conexión entre a Vía Ártabra e a AP-9, entre outras.

Neste punto, sinalou que no próximo exercicio empezarase o acondicionamento das entradas dos Camiños de Santiago e que se porá en marcha un Plan de acción contra o ruído para avanzar nunhas estradas máis integradoras e con mellor relación coa súa contorna.

VIVENDA

No ámbito da vivenda, a conselleira destacou que o seu departamento compatibilizará o apoio á rehabilitación e o traballo para facilitar un fogar a quen máis o necesita. Para iso, o Instituto Galego dá Vivenda e Só (IGVS) contará cun 5% máis até os 93 millóns, fondos que se elevan até os 116 millóns cos orzamentos de Xestur Galciia e do Consorcio Casco Vello de Vigo.

Neste apartado, a Xunta mantén o compromiso de ofrecer unha axuda a todos os afectados por desafiuzamentos que cumpran os requisitos e solicíteno grazas ás 12 medidas postas en marcha con este obxectivo, como o Programa de Realoxo ou o Bono Alugueiro Social.

Precisamente, a atención aos máis desfavorecidos pasará tamén pola dotación de novas vivendas de promoción pública, para o que a Xunta disporá o próximo de sete millóns máis, o que, segundo indicou, permitirá iniciar a construción de 40 vivendas de promoción pública na Coruña, Vigo, Ourense ou Santiago.

Ademais, contará cunha partida de 33 millóns, un 35% máis, para actuacións directas e axudas a particulares e promotores en materia de rehabilitación. A ela súmanse 10 millóns destinados ao fondo de cooperación cos concellos para o programa Rexurbe, así como 11 millóns previstos para a área de rehabilitación existentes.

CHAN EMPRESARIAL E MOBILIDADE

No referido ao chan empresarial, en 2018 o departamento que dirixe Ethel Vázquez continuará aplicando as bonificacións no prezo, ás que se suman outras medidas como o investimento de 4,8 millóns en obras e pagos de expropiacións na Plisan ou de 15 millóns no desenvolvemento de novo chan empresarial no parque de Morás, en Arteixo.

Por último, Ethel Vázquez destacou que a Dirección Xeral de Mobilidade contará con case 46 millóns en 2018, dos que un 63% destinaranse á promoción do transporte público colectivo. Estas cifras, conforme sinalou, consolidarán a aposta polo Plan de transporte metropolitano de Galicia, cuns fondos de 10,5 millóns.

Ademais, a primeira fase do Plan de transporte público de Galicia conta cun orzamento para este ano de 19,4 millóns nas contas, que prevén 7,2 millóns para o inicio das intermodais de Santiago, Ourense, Pontevedra e Vigo, así como para terminar o proxecto da Coruña e avanzar nos traballos en Lugo e Ferrol.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Após a intervención da conselleira, o deputado do BNG Luís Bará asegurou ter "certo escepticismo" sobre a credibilidade das contas debulladas ao censurar que "se falen actuacións que ano tras ano aparecen repetidas e que son aprazadas". Entre elas, citou a VAP de Tui- A Guarda.

"O investimento en infraestruturas ten un gran impacto na dinamización económica e do emprego polo que cada euro que se deixa de gastar ten un importante impacto", lembrou o deputado do Bloque.

Após o, a socialista María Pierres afeou á conselleira que "un ano máis" volva destacar o impulso das intermodais, unha acción que se traduce en "nada de nada" e pediulle a "recuperación das partidas consignadas e non executadas".

Do mesmo xeito que o resto dos grupos da oposición, tamén cargou contra a actitude do Goberno galego de "submisión" ao Goberno estatal ante o veto á transferencia da AP-9 e instou á Xunta a esixir compromisos e fondos para a finalización da AVE.

Pola súa banda, o parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, acusou á conselleira de aprobar "medidas cosméticas e superficiais" en materia de vivenda que "non dan solución a un problema estrutural" como o que, segundo indicou, supoñen os desafiuzamentos.

Ademais, criticou a "xestión chafalleira" do Goberno galego sobre o transporte público. "Aínda estamos a tempo de que fagan para 2019 un plan decente e rigoroso pero para iso teñen que empezar por recoñecer os erros", considerou.

En fronte, o deputado do PP Martín Fernández Prado defendeu a xestión da consellería e felicitouna pola elaboración dun "excelente orzamento" que "beneficiará e facilitará" temas estratéxicos como "a vertebración territorial".