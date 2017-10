Calma tensa en Cataluña cun Puigdemont que pode pedir asilo en Bélxica

Calma tensa. “Todo funciona pero imos a cámara lenta”. Deste xeito describen algunhas fontes o que está a acontecer este luns en Barcelona. O primeiro día laborable para milleiros de funcionarios que, desde o sábado, dependen do Goberno de Madrid, e que teñen como presidenta á vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría. O xa ex presidente, Carles Puigdemont atópase en Bruxelas onde algunhas fontes falan xa de que podería pedir asilo político.

Un Mosso d'Esquadra, na concentración ante o Palau da Generalitat de Cataluña en Barcelona o 30 de outubro de 2017, tras a declaración de independencia da República Catalá | Fonte: Miguel Núñez.

Unha calma tensa que non impedíu que ex consellers cesados, como o de Territorio, Josep Rull, ou o vicepresidente e líder de ERC, Oriol Junqueras, acudiran este luns aos seus postos de traballo, como se nada pasara tras a aplicación do 155 por parte do Goberno de Rajoy. Diante da sede do Govern catalán agardaban cidadáns a favor e en contra da independencia que, máis alá de algún intercambio de palabras, mantiveron a tranquilidade.

Desde Madrid insisten en que todo marcha ben e que os funcionarios da Generalitat realizan as súas funcións “con normalidad”. Tamén aseguran que os Mossos siguen xa as instruccións do ministro do Interior e que teñen orde de acompañar aos consellers aos seus despachos para recoller as súas pertenzas. “Teñen ordes de restablecer a legalicad con escrupuloso respecto da Constitución”, apuntan desde Madrid. “É coma un teatriño no que cada un tenta representar o seu papel”, apuntan fontes consultadas.

Asilo de Puigdemont?

Con todo, unha nova polémica podería poñer en apretos ao Goberno de Rajoy. Unha visita sorpresa de Puigdemont a Bélxica para entrevistarse cos líderes do partido flamenco N-VA fixo saltar todas as alarmas, sobre todo, cando ducias de xornalistas agardaban esta mañá ás portas da Genaralitat a súa presencia. Segundo fontes do president cesado, esta visita podería ter que ver coa súa intención, e doutros membros do seu executivo, de pedir asilo político.

Concentración ante o Palau da Generalitat de Cataluña en Barcelona o 30 de outubro de 2017, tras a declaración de independencia da República Catalá | Fonte: Miguel Núñez.

Unha posibilidade que deixou aberta o luns o ministro de Emigración, Theo Francken, tamén do N-VA e que abriu xa unha crise diplomática entre España e Bélxica. De feito, o fiscal xeral do Estado xa se apresurou a querelarse contra Puigdemont por rebelión, sedición e malversación. Unha querela que fai extensiva tamén a outros integrantes do Govern e a presidenta do Parlament, Carma Forcarell. O fiscal pídelles xa a "esixencia de fianza e, no seu caso, embargo de bens na contía que prudencialmente fíxase nun importe de 6.207.450 euros".

Eleccións

E mentres, tanto o PdCAT, o partido de Puigdemont, coma a propia ERC, de Junqueras, os partidos que foron nas pasadas eleccións xuntos en Junts pel SI e que formaron, despois, un goberno conxunto, anunciaron a súa intención de presentarse ás eleccións convocadas polo Goberno de Madrid para o vindeiro 21 de decembro. Unhas eleccións que o Executivo de Rajoy quere que supoñan un punto e final as teses independentistas, pero que medios afíns critican por convocarse “con precipitación” e non dar máis tempo a Madrid a aplicar “con firmeza” o 155 ante o temor que, precismente, volva gañar o sector soberanista.

Máis fotos na fotogalería

Concentración ante o Palau da Generalitat de Cataluña en Barcelona o 30 de outubro de 2017, tras a declaración de independencia da República Catalá | Fonte: Miguel Núñez.