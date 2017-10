Cada responsable provincial farase cargo da CEG un ano e logo a presidencia será bianual de saír adiante a reforma

Cada responsable provincial farase cargo da confederación de empresarios de Galicia (CEG) un ano até 2021 de saír adiante a reforma estatuaria na que avanza a patronal galega. A partir de aí, a presidencia, que seguirá sendo rotatoria, pasará a ser bianual.

O catro presidentes provinciais da CEG en reunión | Fonte: Europa Press

Así figura no documento no que avanzou este luns a CEG nun comité executivo que non contou coa participación de representantes de Pontevedra nin de Ourense, ante o que a presidencia reivindicou a validez dos acordos.

En concreto, de acordo cunha disposición transitoria incorporada ao texto a petición de Ourense, segundo asegura a actual presidencia, de saír adiante a modificación, a CEG estará liderada o próximos catro anos, sucesivamente, por Antonio Fontenla (presidente da confederación da Coruña), José Manuel Pérez Canle (líder da ourensá), Jorge Cebreiros (máximo responsable en Pontevedra) e Eduardo Valín (conselleiro executivo en Lugo).

Esta orde responde a motivos de experiencia, e é que Ourense, segundo un comunicado remitido pola CEG ao termo do comité executivo, pediu engadir ao documento para a reforma estatutaria unha disposición transitoria que establece que a rotación --cando sexa bianual-- seguirá "a orde toponímico das provincias galegas".

Pero tamén sinala que a presidencia rotatoria "entrará en vigor ao cinco anos de aprobación da reforma estatutaria" e que "durante o catro primeiros anos seguintes (...) o sistema rotatorio será anual seguindo, neste período transitorio, o sistema de rotación por antigüidade desempeñando o cargo de presidente nunha do catro confederacións provinciais".

REUNIÓN "LÍTICA"

Ao finalizar o encontro, celebrado en segunda convocatoria, a presidencia da patronal galega reivindicou a validez dos acordos adoptados nunha reunión "lícita".

En concreto, a nota destaca que as decisións adoptadas este luns "implican á totalidade do comité executivo", ante a ausencia dos representantes das confederacións provinciais de Ourense e Pontevedra que, segundo apunta, "escusaron a súa asistencia".

A CEG tamén destaca que a reunión se convocou "en tempo e forma" e defende que "é válida desde o punto de vista formal" e que houbo quórum "para poder celebrala".

REFORMA ESTATUTARIA

Lembra que o documento presentado ante os membros do comité executivo presentes naceu "dun encargo previo" que lle traslada devandito órgano aos secretarios xerais do catro confederacións empresariais provinciais xunto co secretario xeral.

O texto, segundo o cal a CEG pasaría a chamarse CEG CEOE-Cepyme, incorpora as achegas do catro secretarios provinciais, segundo resalta o comunicado, e recolle "algunhas esixencias ineludibles por parte dalgunha confederación provincial".

Fai referencia con isto á confederación ourensá, que, segundo relata, esixiu a incorporación de tres puntos "para dar o seu apoio" ao texto.

Así, ademais do xa mencionado, Ourense solicitou un apartado sobre que "a presidencia debe ser rotatoria" e outro para "limitar a representatividade das organizacións sectoriais".

"Após as esixencias da CEO, e aínda que non a totalidade das restantes confederacións provinciais estaban de acordo, cederon ante as pretensións da primeira en aras a conseguir un documento de consenso que viabilizase esa modificación de estatutos e tendo en conta que tamén se incluían outras cuestións de fondo calado", explica a CEG.

ACHEGAS DE SECTORIAIS

Informa tamén da decisión de abrir un período de tempo para que as organizacións sectoriais fagan as súas achegas ao texto. Estas reuniranse, segundo sinala a CEG, o próximo día 6.

Despois, a intención da patronal é que remitan as súas alegacións "para poder engadilas, acordar un consenso e alcanzar un documento definitivo antes de levar aos órganos de goberno da CEG para sometelo a aprobación".

ASEMBLEA O 28

Aínda que a CEG evita dar unha data para esa nova cita, previamente alude á proposta de celebración dunha asemblea xeral ordinaria para o próximo 28 de novembro, co obxectivo de aprobar as contas do exercicio 2016, que recibiron o visto e prace este luns tamén no comité executivo.

Fontes consultadas por Europa Press indicaron que a idea da presidencia da confederación de empresarios é facer coincidir esa asemblea con outra de carácter extraordinario, para abordar, precisamente, a reforma estatutaria.